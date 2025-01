Anguissa convocato dai vertici: si decide il suo futuro con i partenopei | La società ha le idee chiare

Incontro in vista tra i vertici del Napoli e l’entourage di Anguissa: definito il futuro del centrocampista camerunense

Zambo Anguissa è tra i giocatori migliori di questa positiva prima parte di stagione del Napoli. Ha messo a segno quattro reti in 20 partite, tra cui quella che ha chiuso la sfida casalinga dello scorso weekend contro l’Hellas Verona e che ha consentito ai partenopei di conservare la vetta della classifica e di mantenere alto l’umore della piazza, nonostante il fulmine a ciel sereno rappresentato dalla cessione improvvisa di Kvara al Psg.

Antonio Conte e la dirigenza avrebbero voluto che il georgiano restasse almeno fino al termine di quest’annata, soprattutto dato che gli azzurri sono in piena corsa per la vittoria del campionato.

Un titolo che potrebbe arrivare anche grazie al contributo del mediano camerunense, tornato ad alti livelli dopo la stagione opaca dello scorso anno e la società vorrebbe confermarlo come uno dei punti fermi del reparto.

Dal fisico imponente, abile nel recuperare palloni e dotato di una grande corsa e di una buona tecnica individuale, gioca principalmente davanti alla difesa, trovando la sua perfetta collocazione accanto ad un regista.

Il Napoli si prepara a incontrare Anguissa, deciso il suo futuro

Per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna vorrebbe blindarlo procedendo al rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2026 a 2,2 milioni di euro a stagione di ingaggio. Il Napoli vuole tutelarsi e si sta muovendo in tale direzione.

A comunicarlo è il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, che testimonia la volontà del giocatore di proseguire la sua avventura all’ombra del Vesuvio, felice del pieno sostegno da parte del mister e dei tifosi.

Anguissa si trova di fronte a un bivio: due le scelte possibili per il suo futuro

Lo scorso novembre ha compiuto 29 anni e, arrivato al giro di boa della sua carriera, è consapevole che potrebbe perdere il treno che lo porterebbe a vestire la maglia di un top club europeo. Il rendimento è importante e un’offerta potrebbe sopraggiungere.

Il calore del popolo partenopeo e il feeling tattico con Conte stanno però facendo propendere la sua scelta verso un prolungamento di contratto con gli azzurri ma prima c’è da alzare un trofeo e battere la concorrenza di Inter e Atalanta.