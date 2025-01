Costretto alle scuse pubbliche: l’ultimatum di Djokovic infiamma gli Australian Open | Il brutto episodio

Nole Djokovic protagonista di un episodio clamoroso nel corso degli attuali Australian Open: le scuse in pubblico.

Con gli Australian Open è iniziata la stagione 2025 di tennis. Melbourne è per due settimane la Capitale dello sport con la racchetta che vedrà affrontarsi i migliori del circuito maschile per conquistare il primo grande slam dell’annata. Novak Djokovic, dopo la vittoria negli ottavi di finale contro Lehecka, ha deciso di boicottare un’intervista con Jim Courier.

Una scelta dettata da quanto è avvenuto tre anni fa. L’allora numero 1 del ranking era stato costretto a lasciare il Paese in quanto si era rifiutato di sottoporsi al vaccino per prevenire la diffusione del Covid.

E Jones, facente parte della Nine Network, stessa emittente di Courier, avrebbe attaccato durante una diretta il campione serbo etichettandolo come sopravvalutato e invitando gli organizzatori a cacciarlo di nuovo.

Il giornalista si è presentato di mattina in onda, ha spiegato di aver contattato il team di Djokovic per scusarsi già tre giorni fa, dopo aver saputo che le sue parole non erano state gradite.

Ha fatto sapere di essere mortificato per il suo comportamento

Parole sincere le sue: “Sono qui adesso per ribadire le mie scuse davanti a tutti, se le mie parole lo hanno offeso. Mi sento come se avessi deluso i tifosi serbi“.

Una polemica che è diventata oggetto di dibattito nell’opinione pubblica australiana, tanto che pure il primo ministro Anthony Albanese è intervenuto a riguardo: “La devono risolvere tra di loro, ma da parte mia penso che Novak Djokovic sia sicuramente un bravo tennista, su questo non ci sono dubbi, e penso anche che ci sia spazio per avere più rispetto”.

Le scuse sono state accettate, le polemiche si concludono a Melbourne

Un intervento riparatore: “Ho visto i commenti fatti da Jones, e abbiamo bisogno di più gentilezza, generosità e rispetto a tutti i livelli. Questo è ciò che le persone cercano e che si aspettano”.

Un caso che si sarebbe risolto visto che Djokovic ha fatto sapere di avere accettato le scuse del giornalista e ora può continuare a pensare solo a concentrarsi sul campo e sul ritornare a competere per i vertici dopo il calo di rendimento dello scorso anno.