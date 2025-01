Porta in faccia al Milan: “Non ci penso” | Altro che colpo a gennaio: tutto rimandato

Il club rossonero non potrà contare, almeno fino alla prossima estate, su uno degli obiettivi principali di calciomercato.

La stagione del Milan continua ad articolarsi tra il tragico ed il comico, con diverse brutte figure dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione, che si alternano a risultati sul campo che non riescono invece ad avere quella continuità che si cerca ormai da inizio stagione.

Dopo la vittoria della Supercoppa italiana e la rimonta di Como, infatti, è arrivata la sconcertante prestazione di Torino contro la Juventus che ha denotato una condizione fisica preoccupante che nel secondo tempo è sembrata davvero palese.

La sconfitta contro la Juventus allontana ancora di più i rossoneri da quella qualificazione alla prossima Champions League che ormai resta l’unico obiettivo stagionale in campionato e, nello stesso tempo, assume i contorni di un traguardo che al momento appare quasi irraggiungibile.

Una mano a Sergio Conceicao può arrivare dal mercato e da alcuni rinforzi che potrebbero coprire alcune falle ormai chiare all’interno della rosa del Milan. Un calciatore per reparto, con la contemporanea uscita di gente come Okafor, Jovic e Emerson Royal, che ha deluso o non fa più parte del progetto tecnico, appare essere la condizione minima per rendere questa squadra quantomeno competitiva.

Mercato Milan, Ricci obiettivo numero uno per il centrocampo

Ma, se in difesa sembra ormai fatta per il quasi 35enne Walker, ancora non c’è nemmeno l’ombra di un rinforzo nelle altre due zone del campo. L’obiettivo numero uno per il centrocampo, ad esempio, continua ad essere il centrocampista del Torino e della Nazionale azzurra, Samuele Ricci che, però, non ha alcuna intenzione di muoversi in questa finestra di mercato.

Il Milan continua ad essere il favorito per Ricci, almeno per quel che riguarda la prossima estate, ma dovrà chiudere in fretta anche perché, sul giovane azzurro, la concorrenza è molto alta, con Juventus, Inter, ma soprattutto Manchester City che continuano a seguirlo e restano alla finestra.

Mercato, Ricci per ora resta al Torino

Il centrocampista della Nazionale, nel frattempo, ha rinnovato il suo contratto con il Torino fino al 30 giugno 2028 e ne è diventato anche Capitano. Fascia che Mister Vanoli gli ha consegnato dallo scorso fine dicembre e non gli ha più tolto. Ricci si è detto orgoglioso di indossarla e ha giurato che darà sempre tutto per la maglia che indossa.

Alla domanda sul presunto interesse di Milan e Manchester City, poi, ha riposto con parole molto chiare che, almeno per ora, allontanato le sirene di mercato: “Non ci penso, è un pò che gioco e ho imparato a conoscere l’ambiente. Quando le cose vanno bene arrivano gli accostamenti, mi era successo anche all’Empoli… Però devi rimanere con i piedi per terra, ci sono sempre chiacchiere sui giornali e sui social, una tira l’altra. Bisogna pensare a giocare, divertirci e migliorare giorno dopo giorno”.