Lo stanno corteggiando da mesi: Massimiliano Allegri può tornare in panchina | Attesa per l’accordo

Il tecnico bianconero, fermo ormai dallo scorso maggio, potrebbe presto tornare ad allenare un club.

Le sue ultime immagini da allenatore sono quelle infuocate dello scorso maggio all’Olimpico di Roma, quando, nell’ultima apparizione sulla panchina della Juventus, conquistò la Coppa Italia in finale contro l’Atalanta, ma diede spettacolo tra improperi al designatore arbitrale e il mandar via dal luogo dei festeggiamenti il suo ex direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

Massimiliano Allegri lo abbiamo lasciato così, alla fine della sua terza stagione sulla panchina bianconera e della sua seconda avventura juventina. Un’avventura molto meno positiva della prima, a tratti disastrosa, ma a tratti anche molto coraggiosa e che lo ha legato per sempre a buona parte del pubblico bianconero.

Nel frattempo, però, il suo nome riecheggia ogni volta che si parla di Juventus, ma soprattutto che si fa il confronto, inevitabile, tra la sua squadra e quella ora allenata da Thiago Motta. Molti lo volevano lontano dalla Juve ed ora lo rimpiangono, altri ancora pensano che la scelta giusta sia stata quella di mandarlo via.

Il suo nome è stato spesso accostato anche a diverse squadre importanti, sia della nostra Serie A che di altri campionati europei o arabi. Lui, però, nonostante si parlasse insistentemente di Roma e Milan, non ama prendere squadre in corsa e potrebbe ritornare ad allenare soltanto dalla prossima estate in poi.

Allegri, pronto un contratto con l’Al-Ahli

In passato, almeno secondo alcune indiscrezioni, ha rifiutato il Real Madrid e l’Arsenal, ma anche destinazioni esotiche dove sarebbe andato a guadagnare un sacco di soldi. In tempi più recenti, invece, lo ha cercato l’Al-Shabab, squadra dove poi è andato ad allenare Fatih Terim, ed anche la nazionale belga, ma senza successo.

Ora, anzi da luglio in poi, i tempi invece sembrano maturi per la sua prima esperienza lontano dall’Italia. Secondo le ultime voci di calciomercato, infatti, Max Allegri sarebbe ad un passo dall’accordo con l’Al-Ahli che lo vorrebbe per giugno. Il club della Saudi Pro League avrebbe incontrato, nei giorni scorsi, l’ex tecnico di Milan e Juventus, per definire l’intesa.

Al-Ahli, ecco quali giocatori troverebbe Allegri

Un accordo che partirebbe dal 30 giugno. In attesa della fine di questa stagione, invece, per l’Al-Ahli sarebbe in arrivo l’ex allenatore di Udinese e Verona Gabriele Cioffi. Ad oggi nel suo nuovo club ritroverebbe tante ex conoscenze del calcio italiano, come Frank Kessié, l’ex Juve Demiral e l’ex Roma Ibañez.

Ma anche altri volti noti del calcio europeo e internazionale come Mahrez, l’ex bomber della Premier League Ivan Toney, l’ex portiere del Chelsea Mendy e l’ex Liverpool, Bobby Firmino, che è anche l’attuale capitano di quella che potrebbe essere a breve la nuova squadra di Massimiliano Allegri.