Mossa vincente di Lotito: così ha sbloccato la trattativa | Ultimi dettagli da definire

Il club biancoceleste ha scelto il suo obiettivo numero uno di mercato e il Presidente ha sbloccato l’affare.

Al netto della grande stagione che sta disputando fin qui il Napoli di Antonio Conte, che è passato dal decimo posto dello scorso campionato al primato in questo, molto probabilmente, la squadra della nostra Serie A che sta sorprendendo di più in positivo, in rapporto alle aspettative della vigilia, è la Lazio.

Il club biancoceleste si trova al quarto posto in classifica, davanti a squadre molto più blasonate, ma soprattutto più ricche e che hanno investito di più sul mercato, come Juventus, Milan e Roma. Molto bene anche l’andamento in Europa, con la qualificazione al prossimo turno di Europa League che è ormai cosa fatta.

La squadra gioca bene a calcio, entusiasma i suoi tifosi e sta mostrando al pubblico dei calciatori funzionali alla causa e per certi versi davvero sorprendenti. Il merito di tutto ciò, oltre che della società, è sicuramente da attribuire a Mister Marco Baroni che era arrivato tra lo scetticismo generale e invece, almeno per ora, ha fatto ricredere tutti.

La sua Lazio, oltre a giocare molto bene a calcio, ha saputo anche riprendersi e reagire a tutte le batoste subite in stagione fin qui, soprattutto lo 0-6 casalingo contro l’Inter di metà dicembre e lo 0-2 del derby, con cui i cugini giallorossi si sono imposti nella stracittadina dello scorso 5 gennaio.

Mercato Lazio, superato il Torino per Casadei

Il presidente Lotito sa che quella di questa stagione può essere un’occasione più unica che rara per raggiungere il traguardo impensabile, almeno fino a qualche mese fa, della qualificazione alla prossima Champions League e sta cercando di rinforzare la squadra sul mercato. Dopo l’arrivo in prestito con diritto di riscatto del giovane Ibrahimovic, ecco che a breve potrebbe sbloccarsi definitivamente anche l’acquisto di un centrocampista.

Dopo aver trattato, quasi preso, ma alla fine mollato Fazzini dell’Empoli e sondato Belahyane del Verona, infatti, la Lazio sembra essere davvero ad un passo da Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 del Chelsea che a Londra sta trovando pochissimo spazio e vorrebbe tornare in Italia dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

Lazio, Casadei ad un passo

Casadei sembrava ad un passo dal Torino fino a qualche giorno fa, ma ora, grazie all’inserimento di Claudio Lotito, pare vicinissimo alla Lazio. Tutto è partito dall’incontro del Presidente biancoceleste con uno degli intermediari dell’operazione, avvenuto mercoledì scorso. Da lì, il centrocampista italiano ha preso la strada di Roma.

La Lazio vuole prendere Casadei a titolo definitivo e nelle ultime ore ha ottenuto la possibilità di trasformare i 15 milioni in 13 più 2 di bonus. Nell’affare, molto probabilmente, dovrà essere inserita anche una percentuale su una eventuale futura vendita a favore del Chelsea, ma al momento sembra davvero ad un passo la chiusura che potrebbe arrivare da un momento all’altro.