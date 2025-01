Adesso rischia di saltare tutto: la richiesta di Cairo blocca la trattativa | È una questione di soldi

La trattativa sembra essere a buon punto ma è arrivato il dietrofront del patron Urbano Cairo, i tifosi del Torino pronti per farsi sentire

Il Torino ha iniziato il suo 2025 bloccando sul pari prima la Juventus nel derby e poi la Fiorentina in trasferta, riuscendo ad uscire con un punto prezioso da due match complicati. La voglia di non mollare mai e la compattezza hanno consentito di smuovere la classifica e di mantenere ancora un pò di vantaggio sulla zona calda della graduatoria.

I granata sono vivi ma necessitano di alcuni ritocchi negli ultimi giorni della finestra invernale anche per sopperire una qualità tecnica che pare essere nettamente inferiore rispetto alla scorsa stagione.

Infatti, la curva Maratona ha più volte contestato l’operato del patron Urbano Cairo, invocando a gran voce maggiori investimenti o un cambio di proprietà.

E sono due i nomi caldi che tengono banco e sono seguiti dal direttore sportivo Vagnati. Piace molto Cesare Casadei ma è a rischio il suo trasferimento a Torino.

Dalla Premier League a Torino, la corsa per la stella azzurra si complica

Infatti, stando a quanto riporta La Stampa, la Lazio ha rilanciato per convincere il Chelsea a cedere il classe 2003 ex Inter, costringendo il Torino a inserirsi in un’eventuale asta.

I granata hanno fatto recapitare un’offerta di 10 milioni oltre al 40% sulla futura rivendita dell’Under 21 azzurro. Sempre in piedi l’ipotesi di uno scambio tra Kouamé e Sanabria con la Fiorentina, operazione che potrebbe sbloccarsi in tempi rapidi.

La cifra richiesta è eccessiva, Cairo getta la spugna, i tifosi pronti a insorgere di nuovo

Ma il vero obiettivo per rinforzare il reparto offensivo e prendere il posto di Duvan Zapata, fuori da mesi a causa della rottura del legamento crociato, è Beto, in forza all’Everton e con un passato in Italia tra le fila dell’Udinese. I Toffees, nonostante non lo ritengano un titolare inamovibile, non sembrano disposti a svenderlo e vogliono 20 milioni per lasciarlo partire.

Dal canto suo, Cairo che si augura di poter avere uno sconto per regalare a mister Paolo Vanoli un centravanti che conosce la serie A e che ha caratteristiche tecniche e fisiche simili rispetto a quelle del profilo che andrebbe a sostituire. Due posizioni quindi opposte tra loro e che potrebbero mettere in salita la strada che porta al calciatore.