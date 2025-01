Antonio Conte è una furia: la trattativa è saltata all’ultimo | Il calciatore tanto atteso non arriverà

Antonio Conte era convinto di averlo presto a disposizione e invece l’operazione si è arenata, il mister è su tutte le furie

La vittoria di Bergamo è un’ulteriore prova di forza del Napoli che consolida il primato in classifica, con un blitz in trasferta contro una diretta rivale per lo scudetto che all’andata era passata corsara in Campania con una prestazione di alto livello. Gli uomini guidati da Antonio Conte si sono presentati in Lombardia desiderosi di approfittare della leggera flessione degli avversari e così è stato.

A spingere verso altri tre punti fondamentali è stato il reparto offensivo, non sempre incisivo e letale in area di rigore, sostenuto da un Romelu Lukaku che non ha solo messo a segno un goal pesante ma ha anche lavorato molto per i compagni di squadra.

Un nuovo arrivato della sessione estiva fortemente richiesto dal mister pugliese che ha dato delle direttive precise riguardo al mercato e che si è trovato, pochi giorni fa, a dover accettare la partenza di Kvara, desideroso di trasferirsi al Psg.

Un addio inaspettato che non ha scosso l’ambiente che si è compattato e la gara dello scorso weekend è la dimostrazione che la forza del collettivo può sopperire anche l’assenza di giocate di un top player.

Era quasi fatta poi è saltato tutto, Conte è infuriato

A prescindere da questo dovrà arrivare un sostituto del georgiano e il giornalista Ciro Venerato, nel corso de La Domenica Sportiva ha affermato che il Napoli stava trattando per una stella del campionato tedesco.

Queste le parole dell’esperto di mercato della Rai: “Dichiarazioni Conte sul dopo Kvara? Io credo che fosse leggermente incavolato perché il Napoli aveva raggiunto l’accordo con il Borussia Dortmund per l’acquisto di Adeyemi a 45 milioni. Era fatta. Il calciatore non se l’è sentita di lasciare la Bundesliga e ha chiesto al Napoli di pazientare fino a luglio. Il Napoli ovviamente ha risposto picche”.

Dopo il rifiuto del giallonero ora si punta tutto sul talento della Premier

Il grande obiettivo ora resta Garnacho, con il direttore sportivo Giovanni Manna che avrebbe alzato l’offerta fino a 50 milioni, con il Manchester United che ne ha chiesti 70 ma che starebbe pensando a Dorgu del Lecce.

Le prossime ore potrebbero essere decisive e sbloccare un fronte caldo che consentirebbe al Napoli di proseguire con meno apprensione la propria corsa per il titolo.