Da Londra piombano sul bianconero: la società ha accettato il trasferimento | Impossibile fare un passo indietro

La Juventus si appresta a cedere un proprio giocatore in Premier League, in arrivo un’offerta irrinunciabile per i bianconeri

La Juventus ha cambiato gran parte della rosa nel mercato della scorsa estate, con diverse partenze e altrettanti arrivi alla corte del nuovo allenatore Thiago Motta. Dopo la prima parte di stagione è tempo di bilanci sulla resa degli innesti scelti da Cristiano Giuntoli. Il portiere Michele Di Gregorio ha mostrato subito di saper indossare i guantoni di un club vincente come quello di Torino.

In difesa si è rivelato azzeccato l’investimento per Pierre Kalulu che dovrebbe essere riscattato dal Milan e continuare ad essere una preziosa pedina nel reparto arretrato dei bianconeri, mentre Juan Cabal non ha avuto modo di mostrare le sue doti a causa di un precoce e grave infortunio.

Problemi fisici che hanno colpito anche gli esterni d’attacco Nico Gonzalez e Conceicao, che hanno lasciato intravedere un certo dinamismo sulle fasce ma la loro assenza ha inficiato sul rendimento del reparto offensivo.

Ottimo l’inserimento di Thuram, roccioso davanti alla difesa, mentre Koopmeiners deve ancora trovare la posizione ideale in campo per ritornare ai livelli di Bergamo. L’olandese non è l’unico flop in casa Juventus.

Può tornare in Premier League, la Juventus apre alla sua partenza

Un altro investimento importante è stato effettuato per assicurarsi le prestazioni di Douglas Luiz che potrebbe tornare, dopo pochi mesi, in Premier League. L’ambientamento nel campionato italiano è stato più complicato del previsto tanto che non ha mai inciso in fase realizzativa.

Il Manchester City pensa a lui per prendere il posto di Rodri, alle prese con il lento recupero dopo la rottura del legamento crociato. Guardiola spinge da tempo per l’arrivo di un mediano che possa degnamente sostituire il Pallone d’Oro in carica e il The Athletic ha rivelato che i Citizens avrebbero messo nel mirino il brasiliano.

I bianconeri vogliono cederlo a titolo definitivo

La Juventus non vorrebbe fare una minusvalenza ma basterebbe un’offerta pari ai 28 milioni di euro versati a luglio per aprire all’ipotesi di una cessione in prestito, purché venga inserita una clausola ben precisa ossia l’obbligo di riscatto da parte del club inglese..

Le prossime ore potrebbero essere dunque quelle decisive per il futuro di un giocatore che è approdato in Italia con molte aspettative che però non sono state rispettate.