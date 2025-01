Ha chiesto di essere mandato via: a fine stagione lascia il club | Il tecnico pensa già alla prossima destinazione

Alla fine della stagione lascerà la panchina, finisce un lungo ciclo che ha portato il club a trionfare in Europa

Alcune sconfitte pesanti hanno fatto pensare di essere davanti alla fase finale di un ciclo che ha visto alzare diversi trofei. L’organico è composto da stelle, con un attacco che dispone di seconde linee di livello assoluto e che sarebbero titolari nella maggior parte delle squadre del campionato.

In Champions League il passaggio agli ottavi di finale arriverà tramite la lotteria dei playoff dopo un rendimento non all’altezza del blasone della rosa e della storia della società che è, però, abituata a dare il meglio di sè nella fase conclusiva del torneo.

Dal 2021 è tornato alla guida del club della Capitale, con cui è riuscito a vincere sia a livello nazionale che internazionale, dimostrandosi il tecnico con il numero maggiore di successi al Mondo.

Non sarà facile per lui scegliere una nuova sfida che possa esaltare la sua capacità di gestione dello spogliatoio, con un grande lavoro nella mentalità dei giocatori che lo hanno sempre apprezzato per il rapporto umano che tende a instaurare.

Finisce un’era vincente, ha deciso di lasciare il club che ha portato sul tetto d’Europa

Lui è Carlo Ancelotti che è pronto a dire addio al Real Madrid. Secondo quanto riportato da Radioestadio Noche su Onda Cero, nonostante il contratto in scadenza nel 2026, il mister italiano avrebbe deciso di lasciare il club alla fine di questa stagione a prescindere dai risultati che riuscirà a ottenere.

Di recente il suo nome era stato accostato alla panchina del Brasile, ma la firma sul rinnovo col Real nel dicembre del 2023 aveva fatto sfumare l’idea di voltare pagina e cimentarsi con la guida di una Nazionale di grande prestigio.

Chi è il favorito per prendere il suo posto

Il Real Madrid ha acciuffato la vetta della Liga nell’ultimo turno di campionato, dopo il largo successo sul Las Palmas conquistato al Bernabeu e la concomitante sconfitta dell’Atletico sul campo del Leganes.

L’erede di Ancelotti potrebbe essere Xabi Alonso che conosce bene l’ambiente e ha stupito tutti al Bayer Leverkusen, con la vittoria della scorsa Bundesliga e la finale raggiunta in Europa League.