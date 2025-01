Una vittoria e tutto cambia | Motta, ora lo vogliono tutti: hanno già bussato per lui alle porte della Juve

La vittoria contro il Milan ha riacceso l’entusiasmo in casa Juve. Thiago Motta è ora felice. Molti club hanno iniziato a sondare il terreno.

Archiviata l’importantissima vittoria interna ottenuta sabato sera all’Allianz Stadium contro il Milan di Sergio Conceicao, la Juventus di Thiago Motta è volata in Belgio per affrontare il Bruges di Nciky Hayen nella settima, nonché penultima giornata della fase campionato di Champions League.

La sfida non si è rivelata essere così semplice come molti speravano e i bianconeri hanno portato a casa un semplice 0-0. Un risultato che non ha permesso alla compagine italiana di raggiungere gli ottavi della competizione. La squadra di Motta dovrà infatti affrontare i playoff.

Per farlo dovrà contare sui suoi uomini più importanti e tra questi anche un nome che potrebbe attirare l’attenzione di numerosi club, anche europei ma vediamo di chi si tratta.

Juventus, seppur tra alti e bassi, brilla la stella di Mbangula

Aggregato ormai stabilmente dallo scorso agosto alla rosa della prima squadra guidata da Thiago Motta, Samuel Mbangula si sta rivelando una pedina sempre più importante nelle rotazioni dell’allenatore ex Spezia e Bologna. In gol contro il Milan nel match vinto 2-0 sabato sera all’Allianz Stadium, il duttile esterno belga sta pian piano tornando ai livelli di inizio stagione.

Seppur tra alti e bassi, il classe 2004 ex Anderlecht e Bruges è infatti sicuramente una delle note più positive della prima parte di stagione della Juventus. Autore di tre gol e quattro assist nelle sue prime 20 partite giocate complessivamente fin qui tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, il 21enne di origini congolesi avrebbe iniziato ad attirare l’interesse di vari club stranieri.

Juventus, Mbangula può salutare a gennaio: il gioiellino belga piace in Francia e Germania

Felice per aver ottenuto i tre punti sabato sera grazie al 2-0 rifilato al Milan di Sergio Conceicao, la Juventus di Thiago Motta pensa anche al calciomercato e annota sul proprio taccuino l’interesse di vari club di Ligue 1 e Bundesliga per Samuel Mbangula. Messosi egragiamente in mostra nel match contro i rossoneri, in cui ha anche trovato il gol, il giovane talento belga, proprio in virtù dell’ottima prova offerta sabato sera, avrebbe suscitato la curiosità di diverse società francesi e tedesche.

Stando a quanto riferito dai colleghi di Calcio in Pillole, il classe 2004 potrebbe infatti lasciare Torino nelle prossime settimane qualora negli uffici della Continassa dovessero pervenire offerte pari o superiori ai dieci milioni di euro. Sebbene chiamata a rinforzarsi per la seconda parte di stagione, la Vecchia Signora avrebbe fatto capire di poter valutare la cessione del giocatore che, tornato al centro dei piani del suo allenatore, potrebbe, come detto, salutare comunque la squadra prima della chisura della sessione invernale di trattative.