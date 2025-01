Sta per firmare il rinnovo: la Roma non vuole perdere il suo pupillo | Le cifre della trattativa

La Roma sta per rinnovare il contratto di uno dei giocatori più rappresentativi della rosa, il suo stipendio verrà adeguato

La Roma non si sta facendo notare in questa sessione invernale, nonostante la posizione di classifica faccia pensare alla necessità di diversi ritocchi a livello di organico. La buona fase dei giallorossi fa propendere per non apportare modifiche al lavoro che sta svolgendo mister Claudio Ranieri che pare aver trovato un equilibrio all’interno dello spogliatoio che un nuovo innesto potrebbe minare.

E così la concentrazione va sulla preparazione delle partite, tra un campionato che richiede di proseguire con il filotto di risultati positivi per agguantare la zona Europa, adesso non più così distante, anche a causa del rallentamento delle rivali.

Manca poco, inoltre, alle ultime due gare del girone unico di Europa League, con i capitolini che sono obbligati a fare risultati per confermare quanto meno l’attuale posizione che garantirebbe la partecipazione ai playoff che decreteranno l’eventuale passaggio alla fase successiva della competizione.

Intanto si pensa anche a rinnovare i contratti di alcuni giocatori che si stanno facendo notare, con la dirigenza che vuole tutelarsi per evitare che qualcuno di loro vada a scadenza e mostri dei malumori.

La sua crescita è sotto gli occhi di tutti

Uno di questi è Niccolò Pisilli che, a 20 anni, sta proseguendo la fase di crescita che è l’ultimo talento della cantera ad essere stato lanciato in prima squadra e che si prepara al graduale sorpasso di Lorenzo Pellegrini, il capitano che potrebbe anche salutare la prossima estate.

Le sue qualità sono state notate anche dal ct azzurro Luciano Spalletti che lo ha convocato e fatto esordire con la maglia della Nazionale maggiore contro il Belgio nel suo Olimpico.

Il rinnovo di contratto avverrà a breve

Il club vorrebbe blindarlo con un rinnovo da formalizzare entro fine mese. Per l’ex Primavera da 70 mila euro a stagione, il cui contratto è in scadenza di contratto nel giugno 2026, è pronto un prolungamento fino al 2029 e con un adeguamento dell’ingaggio, pari a mezzo milione a stagione.

Un giusto riconoscimento per un giocatore che ha davanti enormi prospettive e che prosegue la tradizione di romanisti che dalla curva sono passati a difendere i colori della propria squadra del cuore sul terreno di gioco.