Pronto a fare una folle offerta: è il sogno del patron De Laurentiis | Si tenta il colpo a gennaio

De Laurentiis lo vuole ingaggiare ad ogni costo, la resistenza del club rivale può durare ancora per poco: pronta un’offerta monstre

Con la vittoria di Bergamo, il Napoli ha consolidato la vetta della classifica. Il prossimo fine settimana gli uomini guidati da Antonio Conte cercheranno di interrompere l’imbattibilità della Juventus, reduce dall’impegno di Champions League in Belgio sul campo del Brugge e che ha certificato la qualificazione ai playoff per i bianconeri.

Nonostante la partenza improvvisa di Kvara, le prestazioni in campo non sembrano risentirne. Il mister pugliese è consapevole che la forza del gruppo è maggiore rispetto alle doti del singolo e che la motivazione è ancora più essenziale del talento.

E i partenopei non hanno un vero e proprio bomber ma diversi giocatori che sanno incidere in fase realizzativa, primo tra tutti Romelu Lukaku, a quota otto reti, fondamentale anche a livello di assist e di aiuto nella costruzione del gioco.

Con le sue recenti prestazioni ha stregato De Laurentiis che lo vuole nel suo Napoli

Per questo motivo il nuovo colpo in entrata per il Napoli potrebbe essere un centravanti con caratteristiche fisiche e tecniche simili che si sta mettendo in mostra in serie B, dove è attualmente il capocannoniere, trascinando lo Spezia al terzo posto, in piena corsa per la promozione diretta.

Il Napoli ha, infatti, messo nel mirino Francesco Pio Esposito ed è pronta un’offerta per convincere l’Inter a lasciar partire il talento della cantera. Il bomber classe 2005, stando a quanto riporta Il Mattino, ha impressionato il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Una trattativa che appare in salita ma che potrebbe sbloccarsi di fronte a un’offerta importante

L’Inter avrebbe fatto sapere di non volerlo cedere a titolo definitivo, anzi i campioni d’Italia in carica starebbero valutando un rinnovo con adeguamento del contratto al termine della stagione. La risposta dell’Inter pare non aver scomposto il Napoli, consapevole di dover fare un’offerta shock per smuovere i nerazzurri.

Un innesto che consentirebbe a Conte di poter disporre di un’alternativa valida a Big Rom, con il centravanti belga che potrebbe fare da chioccia alla giovane punta, con una crescita che potrebbe risultare molto utile anche in chiave Nazionale italiana.