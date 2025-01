Deciso l’assalto all’attaccante: anche Ibrahimovic è convinto dell’affare | Si lavora ai dettagli

Il club rossonero ha scelto l’obiettivo numero uno per la prima linea e sta cercando di chiudere già in questa sessione.

Il mercato del Milan sta entrando nel vivo e si annuncia decisamente scoppiettante in queste ultime ore che precederanno il 3 febbraio, data in cui si chiuderà la sessione invernale. Sono tante le operazioni che il club rossonero potrebbe ancora fare, sia in entrata che in uscita.

Dopo aver definito l’arrivo in prestito secco, ma con un riscatto che non sembra in discussione e che avverrà durante la prossima estate, del 34enne del Manchester City, Kyle Walker, i rossoneri vogliono fare cassa per lanciare poi l’assalto a quella che, secondo tanti, è l’esigenza principale del club di Viale Aldo Rossi: l’attaccante.

Dopo aver abbandonato definitivamente la pista Marcus Rashford, anche a causa dei costi troppo elevati dell’operazione, si sono fatti altri nomi, tra cui quello di Joao Felix del Chelsea. Il portoghese, però, non convince del tutto, soprattutto perché è più un esterno d’attacco che una prima punta.

Dalle parti di Milanello, però, ora ci si concentrerà sulle cessioni per cercare di avere la forza necessaria per il possibile arrivo nel reparto avanzato. Sono in uscita, infatti, Emerson Royal, che interessa al Galatasaray, ma anche a diversi club inglesi, Luka Jovic, Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Sfumata, invece, la cessione di Pavlovic, con il calciatore che ha rifiutato il Fenerbahce.

Mercato Milan, Gimenez obiettivo numero uno per l’attacco rossonero

Cessioni importanti, ma anche un pò inattese, visto che alcuni dei calciatori summenzionati sono arrivati soltanto sei mesi fa. Poco importa, però, soprattutto se queste uscite serviranno ad arrivare all’obiettivo numero per l’attacco rossonero: Santiago Gimenez.

La punta messicana del Feyenord è da tempo un obiettivo del Milan che già in estate aveva allacciato i contatti per acquistarlo. Ora, il gruppo di lavoro, composto da Ibrahimovic, Furlani e Moncada si è convinto totalmente e ha fatto convergenza all’unisono sull’ariete sudamericano nato a Buenos Aries.

Gimenez, la strategia del Milan

L’ostacolo è rappresentato dal club olandese che non vorrebbe privarsene a gennaio, ma sarebbe disposto a discutere una sua cessione soltanto in estate. Il Milan, però, per aggirare quest’ostacolo sta discutendo intensamente con l’entourage del calciatore, facendo leva sulla sua volontà di sbarcare, fin da subito, in Italia.

Poi c’è il prezzo. Gimenez ha una clausola rescissoria di 50 milioni, ma il Milan crede che 40 possano bastare per convincere il club olandese. Senza contropartite tecniche e con eventuali bonus da inserire, magari, ma il prezzo è fissato e il messicano è l’obiettivo numero uno per l’attacco. Contatti in corso.