Addio Claudio Ranieri: la società ha deciso chi sarà il suo sostituto | Avviate le prime telefonate

Claudio Ranieri lascerà la Roma a fine stagione, ecco chi è il favorito a sedersi sulla panchina della Roma: i Friedkin lo hanno già contattato

Claudio Ranieri ha fatto sapere che a fine stagione concluderà la propria carriera da allenatore, per iniziare quella di dirigente senior. E così la Roma deve individuare un degno sostituto dell’esperto mister che sta rilanciando i giallorossi in campionato, con quattro vittorie di fila all’Olimpico e un mal di trasferta che potrebbe essere risolto a breve, anche grazie a un calendario meno ostico.

Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di convincere un profilo top, come quello di Max Allegri che è stato contattato anche dall’Arabia, la proprietà deciderà di puntare su un nome fresco.

E durante le vacanze natalizie sarebbero stati avviati dei contatti conoscitivi con un allenatore che Ranieri stesso ha consigliato, avendoci lavorato insieme in Francia.

Un tecnico che si troverebbe a debuttare su una panchina di serie A dopo essersi messo in mostra in diversi campionati europei, con un’idea di calcio innovativa e offensiva.

La nuova scommessa dei Friedkin è l’allenatore rivelazione dell’Eredivisie

Lui è Francesco Farioli, attuale tecnico dell’Ajax con cui ha un contratto che scade nel 2027 e che sta compiendo un mezzo miracolo dato che il budget estivo dei Lancieri era di soli 2 milioni e mezzo di euro e che sono partiti la scorsa estate i pezzi pregiati della rosa.

Il club di Amsterdam è a un punto dal Psv capolista, mentre lo scorso anno era quinto con 21 punti di distacco dalla vetta. Risultati ottenuti con una proposta di calcio che è incentrata sul possesso palla e sull’aggressività.

Per quale modulo opta e le possibili richieste in entrata per la prossima estate

Il tecnico toscano anche quest’anno si affida a un 4-3-3 assai offensivo e nella Capitale si ritroverebbe Rensch. Un profilo come il suo non sarebbe nemmeno pretenzioso sul fronte mercato, convinto di poter dare il massimo con i giocatori a disposizione.

Nel suo gioco le mezzali sono centrali ed in questo modo riescono ad inserirsi negli spazi e a incidere in fase realizzativa. Paulo Dybala potrebbe essere spostato in quella posizione o sugli esterni, per poi accentrarsi ed arrivare al tiro. Una soluzione possibile quindi sia a livello economico che tecnico ma non resta che attendere per la decisione definitiva del club giallorosso.