Conceicao cambia le regole: in allenamento non saranno ammesse distrazioni | I rossoneri sono stati avvisati

Il nuovo allenatore del Milan ha imposto delle regole ben precise all’interno dello spogliatoio rossonero.

Una prima parte di stagione in cui le cose non sono andate come in società si aspettavano, ma che invece hanno rispettato più o meno quelle che erano le attese minime dei tifosi. L’esperimento Paulo Fonseca è fallito miseramente in casa Milan ed è stato un flop sotto tutti i punti di vista.

Al netto di un paio di risultati prestigiosi, come le vittorie nel derby contro l’Inter di settembre e quella di inizio novembre in casa del Real Madrid, infatti, l’ormai ex allenatore del Milan ha deluso sia dal punto di vista dei risultati, ma soprattutto sotto quello della gestione del gruppo.

Il Milan di Fonseca era una squadra con lo spogliatoio spaccato in due, quasi nessuno seguiva più – o peggio ancora, ha mai seguito – l’allenatore e all’interno di Milanello non c’erano regole ben precise. La squadra era sfilacciata, senza personalità e senza grinta, mentre i suoi giocatori più importanti avevano un rapporto conflittuale con l’allenatore.

L’arrivo di Sergio Conceicao sembra aver cambiato radicalmente le cose. Al di là di quelli che saranno i risultati, con una Supercoppa italiana che nel frattempo è stata già messa in bacheca, la squadra sembra essere più unita, più concentrata, più disciplinata, ma soprattutto è tutta dalla parte del proprio Mister che intanto ha imposto un decalogo di regole da rispettare in maniera inderogabile.

Milanello, con Conceicao la musica è cambiata

Grinta, energia, personalità, carattere, voglia di arrivare al risultato a tutti i costi. E, poi ancora, regole ben precise e dettagliate da rispettare in maniera obbligatoria e senza eccezione alcuna. A Milanello ormai l’aria è cambiata e Sergio Conceicao non ammette distrazioni o calciatori che non lo seguono o non hanno voglia di lottare per la causa.

Una delle grandi novità imposte dall’ex Porto, come detto, sono queste dieci regole che tutti dovranno rispettare. Regole anche abbastanza basilari e normali all’interno di uno spogliatoio, ma che evidentemente prima non venivano rispettate.

Milan, le regole imposte da Conceicao

Imposto il ritiro obbligatorio a Milanello la sera prima delle partite che si giocheranno in casa o nelle trasferte vicine. Un cambiamento importante che ha l’obiettivo di unire il gruppo e mantenere i giocatori più concentrati sul campo. Poi, ancora, Conceicao ha deciso che la rifinitura delle partite si svolgerà a San Siro, come già effettuato dal Milan prima della sfida di campionato contro il Cagliari. Gli allenamenti, invece, potranno prevedere una doppia sessione, una al mattino e una al pomeriggio.

Un’altra regola prevede che non saranno tollerati i ritardi agli allenamenti, nemmeno di pochi minuti. Poi, ancora, i giocatori non potranno più presentarsi ai pranzi in ciabatte e dovranno pensare al calcio come un lavoro e non un hobby. Tutti i calciatori del Milan, inoltre, verranno sottoposti alla prova del peso ogni mattina e l’utilizzo dello smartphone dovrà avvenire in maniera intelligente, praticamente meno lo si usa a Milanello e meglio è. Discussioni e problemi di squadra, infine, dovranno essere risolti all’interno dello spogliatoio, senza generare clamore mediatico.