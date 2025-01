Addio Roma e sì al Milan | Ha deciso di svestire il giallorosso per indossare il rossonero: affare in chiusura

La Roma perde i pezzi. Confermato l’addio al giallorosso della Lupa per legarsi al rossonero del Milan. Accordo trovato e affare in chiusura.

Reduce da una striscia di sei risultati utili consecutivi, fatta di quattro vittorie e due pareggi tra Serie A e Coppa Italia, la Roma di Claudio Ranieri continua la sua scalata verso le posizioni più prestigiose del campionato dopo una prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

Una prima parte di stagione, contraddistinta indubbiamente dagli esoneri di De Rossi prima e Juric poi e dalle dimissioni dell’ormai ex Ceo, Lina Souloukou, alla quale la società sta provando ora a porre rimedio anche, e soprattuttto, mediante il lavoro sul campo del poc’anzi menzionato Ranieri.

Richiamato a Trigoria lo scorso 14 novembre, il tecnico romano ha infatti saputo rivalutare e rimotivare un gruppo che, seppur con qualche scivolone (vedasi le sconfitte contro Napoli, Atalanta e Como), ha adesso iniziato a prendere piena consapevolezza della propria forza.

I risultati positivi ottenuti nelle ulitme settimane hanno generato ovviamente entusiasmo tra le file dei capitolini che, pronti a volare a Udine per la sfida di campionato contro i bianconeri di Kosta Runjaic in programma domenica alle 18.00, non hanno ora alcuna intenzione di fermarsi.

Roma, dopo Lina Souloukou saluta un altro dirigente

Se da un latro c’è una Roma che sul campo, come detto, sta pian piano mettendo una toppa al rendimento disastroso della prima parte di stagione, dall’altro ce n’è un’altra, quella della dirigenza, che sta per dire ufficialmente addio a una delle sue figure più importanti.

Dopo l’ex Ceo Lina Souloukou, dimessasi lo scorso settembre a causa dei malumori dei tifosi legati all’esonero di Daniele De Rossi, un altro profilo dirigenziale giallorosso avrebbe infatti deciso di lasciare il club della famiglia Friedkin per fare nuove esperienze altrove.

Roma, saluta l’Head of Global Partnership Development Matteo Signorini: va al Milan

Archiaviti ormai da tempo gli esoneri di De Rossi e Juric e le dimissioni di Lina Souloukou, la Roma di Dan Friedkin si prepara a un altro addio che dovrebbe essere annunciato ufficialmente nelle prossime ore. Un addio, riguardante il gruppo dirigenziale del club, rispondente al nome dell’ormai ex Head of Global Partnership Development, Matteo Signorini.

Stando a quanto riferito da la Repubblica, il dirigente avrebbe infatti deciso di rassegnare le dimissioni per legarsi, a partire dal prossimo 1 febbraio, al Milan di Gerry Cardinale. Un fulmine decisamente a ciel sereno, questo per la Lupa, che dovrà ora rimboccarsi le maniche per sopperire quanto prima a questa lacuna la quale, com’è noto, si aggiunge a quelle purtroppo più datate, e non ancora colmate, riguardanti i ruoli di Ceo e Chief Commercial & Brand Officer.