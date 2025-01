Non resta in Italia: saluta tutti alla Juventus e torna a casa | La decisione all’ultimo minuto

Altro movimento importante di mercato per il club bianconero che saluta un calciatore. Addio alla nostra Serie A per lui.

Una delle squadre protagoniste di questa sessione di calciomercato invernale, esattamente così come è successo in estate, è la Juventus. Cristiano Giuntoli si sta dando da fare alacremente per poter consegnare a Thiago Motta una squadra pronta per puntare agli obiettivi prefissati da qui a fine stagione.

Non è un caso, infatti, che a Torino, sponda bianconera, siano arrivati già due calciatori che arricchiranno la rosa bianconera e che potranno rappresentare opzioni importanti nei prossimi mesi per l’ex allenatore del Bologna che non riesce ancora a trovare quella continuità di gioco e di risultati che la piazza gli chiede.

Alberto Costa, terzino destro portoghese, arrivato dal Vitoria Guimaraes, per circa dieci milioni di euro, e Kolo Muani, attaccante del Paris Saint Germain, che arriva in prestito secco, sono i due rinforzi già perfezionati, mentre si cerca ancora di completare la rosa con un difensore centrale che potrebbe sostituire gli infortunati Bremer e Cabal.

Per quel ruolo la Juventus ha sondato diversi profili. Da Antonio Silva a Tomori, da Skriniar ad Hancko, con quest’ultimo che sembra poter arrivare, anche se soltanto durante la prossima estate. ora, gli obiettivi principali sono Kelly del Newcastle e Veiga del Chelsea.

Danilo, addio alla Juve. Ma niente Serie A

In uscita, invece, c’è da seguire attentamente la situazione legata a Cambiaso, con il Manchester City che sembra seriamente interessato al calciatore. L’offerta potrebbe raggiungere livelli altissimi e impossibili da rifiutare, ma Thiago Motta spera di poter contare ancora sul suo jolly di fascia.

Nel frattempo, come era ampiamente prevedibile, ha salutato l’ormai ex Capitano e leader Danilo. Il brasiliano, però, non è passato al Napoli, bensì tornerà a giocare in Brasile. L’ex Real Madrid e Manchester City, quindi, non rinforzerà la rosa di Antonio Conte come il tecnico leccese si aspettava e francamente sperava da tempo.

Danilo, vince la voglia di tornare a casa: giocherà per il Flamengo

Danilo, infatti, ha preferito optare per una scelta di cuore e giocherà nel Flamengo, dove continuerà ad inseguire una convocazione al Mondiale del 2026 che è il suo prossimo obiettivo di carriera. La volontà di stare vicino alla famiglia ha avuto la meglio su tutto il resto e, dopo una vita passata a giocare in Europa, può anche essere comprensibile.

Porto, Real Madrid, Manchester City, Juventus. Queste le esperienze di Danilo che ora tornerà a casa, con la nostalgia per il suo Brasile e la sua famiglia che ha giocato un ruolo fondamentale nella sua scelta. Intanto il Napoli e Antonio Conte dovranno cercare e trovare un’altra soluzione per la retroguardia.