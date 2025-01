Due big pronte a tutto per averlo: Raspadori nuovo oggetto del desiderio | Avviate le trattative

L’attaccante del Napoli e della Nazionale continua ad avere molto mercato e ci sono due squadre pronte a prenderlo.

La situazione che sta vivendo Giacomo Raspadori in queste ultime stagioni è davvero particolare e a tratti anche molto strana. Riserva di lusso, ma molto poco impiegata nel Napoli, calciatore fondamentale, spesso anche titolare, per la Nazionale azzurra.

Dopo la sua positiva esperienza al Sassuolo, che lo ha lanciato nel grande calcio, facendogli vincere, anche se solo da comparsa, l’Europeo nell’estate del 2021 con l’Italia di Roberto Mancini, Jack è stato acquistato dal Napoli per una cifra anche abbastanza importante.

La sua esperienza in azzurro, però, non è stata fin qui molto positiva. Al netto della prima stagione, in cui Raspadori è stato importante nelle rotazioni di Luciano Spalletti e ha vinto lo Scudetto, segnando anche alcuni gol fondamentali, ci si aspettava sicuramente molto di più nelle altre due.

In particolare quest’anno, poi, la stagione non è mai decollata e per Antonio Conte è ormai l’ultima scelta nelle rotazioni del suo attacco. Anche senza Kvaratskhelia, infatti, il tecnico leccese non lo tiene quasi mai in considerazione e Raspadori sta ormai giocando con il contagocce. Il suo futuro, quindi, appare lontano da Napoli.

Mercato, Roma e Atalanta su Raspadori

Il valore del calciatore è però indiscusso e, infatti, non mancano per lui le pretendenti. Molto apprezzata è soprattutto la sua duttilità e la capacità, così come mostrato in Nazionale, di sapersi adeguare sia a giocare da prima punta che da seconda o addirittura da esterno d’attacco. Un jolly offensivo che farebbe molto comodo alle big del nostro campionato.

E sono proprio due big che stanno cercando di allacciare i primi contatti con Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, per tentare l’assalto a Giacomo Raspadori. Le due squadre interessate all’attaccante della Nazionale sono Atalanta e Roma.

Roma, Ghisolfi pronto all’assalto per Raspadori

Soprattutto i giallorossi sembrano seriamente interessati ed al momento sono in pole per l’ex attaccante del Sassuolo. Il ds della Roma, Florent Ghisolfi ha messo nel mirino il 24enne e vorrebbe formulare un’offerta in prestito con diritto di riscatto per portare Raspadori nella Capitale già in questa sessione di mercato.

Il Napoli, però, accetta solo la condizione dell’obbligo di riscatto e questo rappresenta il primo ostacolo alla trattativa. Il secondo si pone sulla valutazione del cartellino del calciatore su cui le due società dovranno trovare un accordo. Raspadori intanto attende e spera di trovare una soluzione per giocare di più e non perdere la Nazionale.