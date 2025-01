Pazza idea per il centrocampo: si apre l’asse Roma-Inter | Cosa serve per sbloccare la trattativa

Continuano a mantenersi caldi i contatti tra giallorossi e nerazzurri, con una trattativa che tiene fortemente banco.

Uno dei tormentoni di questa sessione invernale di calciomercato, soprattutto per quel che riguarda la nostra Serie A, è sicuramente quella che riguarda Davide Frattesi e la trattativa che potrebbe portarlo al ritorno alla Roma, squadra in cui è cresciuto da giovane.

Il centrocampista dell’Inter, dopo essere stato molto importante nel corso della scorsa stagione, con i suoi gol e le sue prestazioni da subentrante, sta trovando sempre meno spazio in questa e vorrebbe giocare molto di più, nonché sentirsi decisamente più al centro di un progetto tecnico.

Cosa che, ovviamente, al momento non gli può garantire l’Inter, ma che gli garantirebbe ampiamente la Roma di Claudio Ranieri. I contatti tra i due club per il possibile trasferimento nella Capitale di Frattesi sono avviati da tempo e proseguono, ma al momento i nerazzurri non vogliono privarsi del giocatore, almeno fino al termine della finestra di mercato che chiude il prossimo 3 febbraio.

Simone Inzaghi, infatti, che già deve fare a meno di Hakan Calhanoglu a centrocampo, non vuole privarsi di un altro calciatore in quel ruolo e Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha chiesto alla Roma di attendere qualche giorno per poter poi entrare più nel vivo della trattativa. Qualora i nerazzurri aprissero alla cessione del calciatore della Nazionale azzurro, poi, si dovrà trovare la quadra economica, con i capitolini che non arriverebbero comunque ai 40 milioni di euro chiesti dai milanesi.

Mercato Inter, Buchanan resta in uscita

Tra le due squadre, però, potrebbero aprirsi nuovi interessanti scenari di calciomercato, soprattutto nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il mercato dell’Inter, al momento, è fermo, soprattutto dal punto di vista delle entrate ma, appunto, alcune uscite, e non solo quella di Frattesi, potrebbero spingere Marotta e Ausilio a operare anche in entrata.

Un calciatore che potrebbe partire in prestito è il canadese Tajon Buchanan che può agire su entrambe le fasce in un centrocampo a cinque e sarebbe un importante jolly per diverse squadre. Non è un caso, infatti, che il ragazzo piaccia a molti club, tra cui il Torino che lo ha puntato da parecchio tempo.

Inter, Zalewski possibile sostituto di Buchanan

Anche Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, ha ammesso l’interesse del club granata, ma anche di altri club, così come non ha chiuso del tutto alla possibilità che il ragazzo possa restare all’Inter. Il club Campione d’Italia, però, non vuole farsi trovare impreparato e sta pensando a come potrebbe sostituire l’esterno canadese.

Un nome sulla lista potrebbe essere quello di Nikola Zalewski che resta in uscita dalla Roma. Il polacco piace molto anche al Marsiglia, ma ha un contratto in scadenza con i giallorossi. Per poter passare in prestito all’Inter, quindi, dovrebbe prima rinnovare con il club capitolino.