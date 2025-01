Inzaghi verso una nuova destinazione: c’è il suo nome sulla lista del club | Tifosi interisti con il fiato sospeso

Il tecnico piacentino piace a molti club, anche all’estero, e i sostenitori nerazzurri temono di perderlo in estate.

Negli ultimi anni, anche troppo spesso, è stato argomento di discussione il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi. Per alcuni è entrato ormai nel Gotha degli allenatori europei e di quelli in giro per il Mondo, per altri, invece, al contrario, è sempre passibile di critiche ogni qualvolta che la squadra nerazzurra non raggiunga un obiettivo o perda qualche partita.

Il fatto stesso, però, che l’Inter nell’ultima stagione e mezza abbia mediamente perso un match ogni tre mesi, fa capire il livello altissimo a cui Inzaghi ha contribuito a portare la sua squadra da quando ne è l’allenatore. Accolto tra lo scetticismo generale, ha subito diverse critiche dopo lo Scudetto perso contro il Milan al suo primo anno interista.

Poi, dopo diverse difficoltà, soprattutto in Campionato, ma soprattutto dopo aver vinto due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, è riuscito a portare la squadra in finale di Champions League, due stagioni fa, e a giocarsela alla pari contro il Manchester City, nonostante la sconfitta.

Da lì in poi la sua Inter ha letteralmente volato, ha vinto uno Scudetto da dominatrice indiscussa, conquistando la sua seconda stella, ed è in corsa in questa stagione per poter vincere in tutte le competizioni, al netto della sconfitta in finale di Supercoppa contro il Milan. Inzaghi è saldo al comando della sua panchina e ha, la scorsa estate, firmato il prolungamento del contratto fino a giugno 2026.

Inter, in Primavera si ridiscuterà il contratto di Inzaghi

Con quella firma Inzaghi è diventato l’allenatore più pagato della nostra Serie A, insieme ad Antonio Conte. 6.5 milioni di euro il suo stipendio netto annuo, più tre di bonus a seconda dei risultati raggiunti. La società nerazzurra non ha alcuna intenzione di lasciarselo sfuggire e, non più tardi della prossima primavera, si discuterà di un’ulteriore prolungamento per un anno.

Anche il tecnico piacentino ha espresso sempre e in ogni occasione tutta la sua volontà di restare a Milano, ma il futuro non si può sempre programmare e Inzaghi non ha mai fatto mistero di avere l’ambizione, un giorno, di allenare in Premier League, campionato che lo affascina molto.

Inzaghi, accostamento alla Premier e al Real Madrid

Ecco perché, quindi, se dovesse arrivare una chiamata da un club inglese – Inzaghi è stato più volte accostato al Manchester United, qualora anche Amorim dovesse saltare clamorosamente – per Simone sarebbe difficile rifiutare. All’orizzonte, inoltre, ci potrebbe essere anche un’altra clamorosa ipotesi.

Parliamo del Real Madrid che a fine stagione potrebbe salutare Carlo Ancelotti e, nonostante resti in pole Xabi Alonso per il dopo Carletto, Inzaghi potrebbe essere un’opzione sul tavolo. Anche in quel caso per l’attuale allenatore interista sarebbe quasi impossibile rifiutare una proposta di tale importanza e portata.