Rischia di finire sotto i ferri: Lotito è disperato | Si teme uno stop fino al termine della stagione

Le sue condizioni preoccupano, può essere costretto ad operarsi: Lotito attende l’esito medico per capire se intervenire sul mercato

La Lazio non ha intenzione di smettere di stupire in Europa League. Con la vittoria meritata contro la Real Sociedad, i biancocelesti hanno conquistato il primo posto nella classifica generale, un motivo di orgoglio per la società della Capitale che si appresta ad affrontare con la massima fiducia la seconda parte del torneo.

Ma adesso testa al campionato, con uno scontro diretto, di nuovo all’Olimpico, dove di fronte scenderà in campo la Fiorentina, in crisi di risultati ma avversario complicato, come testimonia il match d’andata, vinto dai toscani in rimonta.

Gli uomini guidati da Marco Baroni possono blindare il quarto posto in caso di successo, approfittando dell’eventuale passo falso della Juventus, impegnata sul campo della capolista Napoli.

Una stagione che sta proseguendo senza particolari flessioni e con un organico giovane che si sta mettendo in mostra, soprattutto in fase realizzativa, con molti giocatori che vanno a segno con facilità.

Le sue condizioni destano preoccupazione: può essere operato a breve alla caviglia

Il problema principale in casa Lazio è rappresentato dalle condizioni di Patric. Il Corriere dello Sport riporta la notizia di una visita ulteriore che lo spagnolo subirà nelle prossime ore a Barcellona per valutare il progresso delle terapie al tendine della caviglia che ha iniziato nelle scorse settimane e che dovrebbero concludersi a inizio febbraio.

Questo perché sarà possibile capire se il suo rientro avverrà a breve o se dovrà essere sottoposto a un’operazione che lo terrebbe lontano dal terreno di gioco per il resto della stagione.

Lotito attende una risposta al più presto, deve di nuovo ricorrere al portafoglio

Un dettaglio importante per il patron Claudio Lotito e il direttore sportivo Fabiani che si troverebbero costretti, in pochi giorni, a dover intervenire sul mercato per individuare un sostituto momentaneo.

Marco Baroni si è dimostrato abile nel lavorare con gli uomini a disposizione, anche se alcuni nomi sono stati fatti proprio dal mister. Intanto è vicino l’arrivo del giovane talento azzurro Cesare Casadei, con i capitolini che stanno per battere la concorrenza del Torino.