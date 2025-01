Lo ha tolto dalla lista delle cessioni | Ghisolfi ha ricevuto un ordine preciso: non si priveranno del calciatore

Il direttore sportivo giallorosso non cederà il calciatore nonostante le richieste importanti arrivate in questo periodo.

Porte girevoli in casa Roma. Florent Ghisolfi, direttore sportivo giallorosso, è uno dei dirigenti della nostra Serie A più attivo sul fronte mercato, con il club capitolino fortemente intenzionato a rinforzare la squadra per regalare a Claudio Ranieri elementi importanti e che possano permettere al tecnico di costruirsi un prosieguo di stagione di assoluto livello.

Sono due sia gli acquisti che le cessioni ufficiali in casa Roma, almeno fino a questo momento. Ci sono state le uscite del portiere Ryan, passato al Lens, e del centrocampista Le Fee che, dopo appena sei mesi dal suo acquisto, è stato ceduto al Sunderland, nella Serie B inglese. Contemporaneamente, però, sono arrivati il portiere Gollini, in prestito, e il terzino destro dell’Ajax, Rensch.

Il mercato giallorosso, però, non è assolutamente terminato qui. Il sogno in entrata continua ad essere quello di arrivare a Davide Frattesi, con l’Inter che, almeno per ora, ha messo in stanb-by ogni discorso legato ad una sua possibile cessione. Altro obiettivo è quello di rinforzare l’attacco con un vice Dovbyk.

Per fare posto ad altre due entrate, però, Ghisolfi dovrà necessariamente far uscire altri due calciatori. Baldanzi ha molte richieste, ma la società ha deciso che non si muove, così come Soulé che difficilmente partirà a gennaio dopo l’enorme cifra spesa in estate per il suo acquisto. La cessione, più probabile, almeno per il momento, è quella che riguarda Shomurodov che piace al Venezia e all’Empoli.

Roma, ecco la situazione in uscita

Almeno un altro calciatore, però, dovrà essere ceduto e la rosa dei possibili partenti in casa Roma è davvero ampia. Da una parte c’è Hermoso che è finito molto indietro nelle gerarchie di Mister Ranieri, ma per ora è sfumata l’ipotesi Turchia, con il Fenerbahce che ha virato su Skriniar. L’ex Atletico prenderebbe in considerazione anche una partenza per l’Arabia o per la sua Spagna.

Altro possibile partente è l’esterno Dahl che invece sembra essere sul piede di partenza, ma soltanto in prestito. Restano in uscita anche Bryan Cristante che piace alla Fiorentina, ma non c’è accordo sulle cifre del possibile affare e Nikola Zalewski, con il Marsiglia interessato. Sul polacco la Roma vorrebbe monetizzare, anche un minimo, per incassare qualche milione di plusvalenza invece di perderlo a zero a giugno, per la scadenza del contratto.

Mercato Roma, Ranieri si oppone alla cessione di Paredes

Nelle settimane precedenti, soprattutto fino al mese di dicembre, sembravano in uscita soprattutto Pellegrini, Dybala e Paredes. Claudio Ranieri li ha rimessi al centro del progetto e non ha intenzione di privarsene. Soprattutto sul centrocampista argentino continua ad esserci un grosso punto interrogativo.

Il Boca Juniors è interessato a prenderlo già adesso e starebbe per formulare un’offerta ma, per Ranieri, Paredes resta incedibile ed è fondamentale per il suo assetto tecnico-tattico. Per la sua uscita, quindi, dovrebbe riparlarsene in estate, quando il Campione del Mondo terminerà il suo contratto.