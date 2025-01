Ha rifiutato il giallorosso per vestire l’azzurro | Conte, guarda un pò chi si rivede: regalo inaspettato per la difesa

Napoli attivissimo sul mercato. De Laurentiis regala a Conte un nuovo difensore. Tecnico e giocatore si ritrovano a distanza di anni.

Stabilmente primo in classifica con 50 punti, davanti all’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad aprire i cancelli del Diego Armando Maradona alla Juventus di Thiago Motta in occasione della 22esima giornata di campionato in Serie A.

Gara, quella dell’impianto partenopeo, alla quale gli azzurri arrivano con il chiaro intento di portare a casa la settima vittoria consecutiva dopo qulle ottenute nelle settimane scorse contro Atalanta, Hellas Verona, Fiorentina, Venezia, Genoa e Udinese.

Battere la Vecchia Signora sul proprio terreno significherebbe infatti per i campani mettere in cassaforte un’altra affermazione di prestigio dopo quella importantissima conquistata al Gewiss Stadium di Bergamo lo scorso fine settimana contro la Dea di Gian Piero Gasperini.

In caso di successo all’ombra del Vesuvio, Lukaku e compagni si porterebbero, seppur momentaneamente, a più sei sul Biscione del presidente Marotta che, impegnato a Lecce e con una partita ancora da recuperare, sarà paradossalmente costretto a tifare per i bianconeri.

Napoli, il rinforzo per la difesa non sarà Danilo: il brasiliano ha scelto il Flamengo

Accostato prepotentemente al Napoli di Aurelio De Laurentiis nelle utime settimane, Danilo non vestirà la maglia azzurra dei campani nella seconda parte di stagione. Ormai non più della Juventus del direttore sportivo Giuntoli, il difensore brasiliano, stando a quanto confermato da Fabrizio Romano, ha infatti deciso di tornare in Brasile per vestire la maglia del Flamengo.

Decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno, questa del classe ’91, che ha inevitabilmente spiazzato sia la Vecchia Signora, ancora alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto arretrato, sia i partenopei i quali, stando così le cose, avrebbero iniziato a prendere seriamente in considerazione l’idea di riportare in Serie A una vecchia conoscenza di Antonio Conte.

Napoli, idea Skriniar per la difesa: l’ex Inter non ha trovato l’accordo col Galatasaray

Vicinissmo, fino a poche ore fa, all’accordo col Galatasaray in cui milita l’ex Napoli, Victor Osimhen, Milan Skriniar non lascerà il Paris Saint Germain per volare in Turchia. Quasi pronto a partire per Istanbul per indossare la maglia giallorossa del club turco, il classe ’95, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto clamorosamente dietrofront per motivi ancora tutti da scoprire.

Motivi, legati a non si sa cosa di preciso, che potrebbero però certamente svanire nel caso in cui lo slovacco dovesse ricevere un’offerta vantaggiosa da parte del Napoli di Antonio Conte che, pronto a garantirgli un ruolo centrale in squadra anche alla luce dell’ottimo lavoro svolto ai tempi dell’Inter, potrebbe rappresentare per lui un’ottima occasione per rilanciarsi dopo la non troppo felice esperienza all’ombra della Torre Eiffel. Al momento, ovviamente, nulla è stato messo sul tavolo, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci interessanti sviluppi.