“Non è la nostra priorità”: Ausilio rompe il silenzio e fa chiarezza | Il giocatore non è nel mirino del club

Il direttore sportivo nerazzurro chiarisce le intenzioni del club circa una suggestione di mercato nata negli ultimi tempi.

Tra le tante operazioni e trattative ancora aperte che stanno infuocando questo scoppiettante mercato invernale, ci sono diverse squadre protagoniste della nostra Serie A, praticamente quasi tutte le big. Tra queste non figura assolutamente l’Inter.

I nerazzurri hanno sicuramente la rosa, almeno sulla carta, più forte e completa del nostro campionato e non dovrebbero operare in entrata da qui fino al prossimo 3 febbraio, data in cui si chiuderà questa interessantissima finestra invernale.

Marotta e Ausilio, i due rappresentanti del club che si occupano di calciomercato, stanno infatti già proiettando il loro lavoro verso la prossima estate e la prossima stagione, quando l’Inter dovrà per forza di cose fare alcuni acquisti che possano migliorare la rosa da consegnare poi a Simone Inzaghi.

La parola “programmazione”, quindi, come stella polare della dirigenza nerazzurra, con la possibilità di restare sempre un passo avanti alle avversarie del nostro campionato e di mantenere questo vantaggio competitivo anche con le prossime mosse. Continua a tenere banco, però, il caso Frattesi e la possibile trattativa con la Roma.

Inter, Ausilio tra Frattesi e Buchanan

In merito ad una probabile, almeno secondo gli esperti di calciomercato, cessione del centrocampista della Nazionale azzurra, però, Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, si è espresso molto chiaramente prima del match di Champions League contro lo Sparta Praga. Il dirigente nerazzurro ha escluso categoricamente che il ragazzo abbia chiesto la cessione, così come ha confermato la volontà del club di tenerlo.

Il ds interista ha poi parlato della possibilità di cedere in prestito l’esterno canadese Tajon Buchanan che piace al Torino e ad altri club ma, anche in questo caso, non ha escluso l’opzione che comporterebbe una permanenza del calciatore a Milano.

Donnarumma-Inter, la smentita di Ausilio

Ausilio ha poi risposto ad una domanda sulla suggestione Donnarumma, portiere ex Milan che è stato accostato all’Inter. Gigio ha un contratto in scadenza, e ancora non rinnovato, con il PSG nel giugno 2026. Per questo motivo si è parlato di un possibile interessamento di altri club, con i nerazzurri che sarebbero in primo piano per il suo acquisto.

Il direttore sportivo dell’Inter, però, ha negato l’interesse per l’estremo difensore della Nazionale, nonostante la stima non manchi. Ausilio ha ammesso che la società è già al lavoro per rinforzare la squadra durante la prossima estate, ma anche dichiarato che un nuovo portiere non è la priorità del club, vista la presenza di Sommer e Martinez che garantiscono affidabilità.