Cambiaso lo ha conquistato: “È ideale per me” | Il tecnico pronto a puntare su di lui per il futuro

L’esterno bianconero è ormai un calciatore di assoluto livello e piace a tanti allenatori che farebbero carte false per averlo.

Terzino destro, terzino sinistro, esterno di centrocampo in una mediana a cinque, su entrambe le fasce, mezzala, esterno d’attacco. Questi sono tutti i ruoli ricoperti da Andrea Cambiaso nelle ultime due stagioni, tra Juventus e Nazionale azzurra.

Il classico giocatore moderno che, grazie alla sua duttilità e alla sua capacità di interpretare, e farlo soprattutto bene, ruoli e posizioni in campo diverse, diventa preziosissimo per i suoi allenatori. Un jolly di assoluto livello che sta crescendo partita dopo partita e mese dopo mese.

Dopo le esperienze positive in prestito tra Genoa e Bologna, infatti, nella scorsa stagione Andrea si è imposto con Allegri alla Juventus e ha continuato a farlo, in maniera ancora più predominante, in quella in corso con Thiago Motta. Nell’ultimo periodo è stato fermato da un infortunio muscolare che lo ha costretto a qualche panchina di troppo e lo ha visto sfortunato protagonista di alcune prestazioni sottotono.

Nelle ultime settimane, però, Cambiaso è tornato punto fermo e assoluto protagonista della Juventus, con il tecnico bianconero che lo alterna tra la fascia destra e quella sinistra di difesa senza alcun problema e senza differenza di rendimento. Al momento, però, il pericolo è rappresentato dal mercato e dalla paura dei tifosi juventini di poterlo perdere.

Cambiaso e l’interessamento del City

Non è un mistero, infatti, l’interesse del Manchester City, con Pep Guardiola che ne ha tessuto le lodi in maniera esplicita. Si è parlato di un’offerta importantissima, di circa 65 milioni di euro, arrivata da parte del club inglese alla Juventus, ma al momento non c’è ancora nulla di ufficiale.

La Juve, dal canto suo, non vorrebbe privarsene, ma non potrebbe rifiutare cifre astronomiche. Nel frattempo, in una recente intervista, Cambiaso ha incassato i complimenti e gli attestati di stima anche da parte del suo allenatore in Nazionale, il commissario tecnico Luciano Spalletti.

Cambiaso, gli attestati di stima di Spalletti

Il ct azzurro ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Vivo Azzurro Tv e, tra i tanti temi trattati, come detto, ha parlato anche di Andrea Cambiaso, uno dei suoi punti fermi in Nazionale. Queste le sue parole sull’esterno della Juventus: “È un calciatore moderno. Ideale per me, quello che usa il suo talento per servire quelli che ne hanno di meno e alzare poi il livello di tutti quanti nella squadra”.

Spalletti ha poi aggiunto: “Sono felice che un allenatore come Guardiola abbia fatto questi complimenti, ma non sono sorpreso perché lui ci ha fatto vedere di essere un calciatore che ha un livello alto e di essere già importantissimo per Juve e Nazionale”.