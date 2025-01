Non vuole più scendere in campo: nuovi guai in casa dell’Inter | Dovranno ancora fare a meno di lui

L’Inter si trova in emergenza, il fitto calendario obbliga Inzaghi a chiedere gli straordinari ad alcuni componenti della rosa

Con la vittoria a Praga, l’Inter ha quasi ipotecato il passaggio diretto agli ottavi di finale di Champions League. Una sola rete subita nelle prime sette gare della massima competizione europea per quella che è la migliore difesa del torneo sino a questo momento. La tenuta della retroguardia ha reso possibile strappare tre punti preziosi grazie alla splendida conclusione di capitan Lautaro Martinez, in uno splendido periodo di forma.

Per certificare la qualificazione basterà un pari settimana prossima a San Siro contro l’ostico Monaco e in questo modo gli uomini guidati da Simone Inzaghi si toglierebbero due gare dal già fitto calendario, potendo recuperare già a inizio febbraio il match sospeso a Firenze.

Inter che non ha il tempo di recuperare dalla trasferta in Repubblica Ceca dato che domani scenderà di nuovo in campo in Serie A sul campo del Lecce, un avversario da non sottovalutare, soprattutto tra le mura amiche.

Il mister cercherà di far rifiatare alcuni titolari, sfruttando l’ampiezza della panchina e la validità delle seconde linee ma il reparto arretrato è a corto di giocatori, tanto da rendere le scelte di Inzaghi come obbligate.

Non sarà convocato nemmeno per Lecce: Inzaghi ha un problema in difesa

Non ha giocato a Praga, Francesco Acerbi che ha lasciato Appiano Gentile prima dell’ultima rifinitura in vista della partenza per il match di Champions, tanto che non è stato convocato. L’ultima sua partita è stata il 23 novembre a Verona.

Nonostante gli accertamenti da parte dello staff medico abbiano escluso lesioni muscolari, Acerbi non si sente ancora al massimo della condizione, creando un problema che andrà risolto in fretta, con il contratto che non dovrebbe essere rinnovato e che scade il prossimo 30 giugno.

Il punto sulla difesa dei nerazzurri, tra chi rientra e chi può partire

Potrebbe tornare in campo, invece, Bisseck. Una nota lieta per Inzaghi che ha dato sempre totale fiducia al giovane talento che è all’Inter da un anno.

Tomas Palacios, invece, interessa al Monza che ha chiesto di averlo in prestito sino al termine della stagione. Il centrale argentino non sta trovando spazio nello scacchiere tattico del mister e potrebbe mettersi in mostra nella vicina Brianza.