Fuori per due mesi: il responso dello staff medico è devastante | Scatta l’allarme al Milan

Ancora una tegola in casa rossonera, con un calciatore che dovrà restare ai box per parecchio tempo.

La situazione in casa Milan è, ormai da un pò di mesi, ben lontana dal poter essere definita tranquilla o serena. Tra scelte di mercato e societarie, infortuni che continuano a devastare la rosa a disposizione dell’allenatore e polemiche all’interno del gruppo di lavoro e dei calciatori, il club rossonero è sempre al centro dell’attenzione mediatica e raramente in maniera positiva.

Questa stagione, poi, sebbene abbia vissuto degli alti incredibili e di livello considerevole, con le vittorie nel derby di settembre e quella al Bernabeu in Champions League, ma soprattutto con il trionfo in Supercoppa Italiana, ha anche visto il club e la squadra finire al centro delle polemiche.

Ora, anche la sessione invernale di mercato, sta vivendo le sue estreme difficoltà, con le strategie della società e della dirigenza che stavano portando ad una rivoluzione e addirittura alla cessione di alcuni calciatori arrivati soltanto sei mesi fa, sconfessando le scelte fatte dal gruppo di lavoro composto da Moncada, Ibrahimovic e Furlani.

Nel frattempo, dopo settimane di silenzio e trattative soltanto annunciate, ma mai portate al termine, è arrivata la chiusura per il primo acquisto ufficiale. Si tratta di Kyle Walker che arriva in prestito secco, con diritto di riscatto fissato in estate a 5 milioni di euro, dal Manchester City.

Mercato Milan, cedere per provare l’assalto a Gimenez

Walker è un calciatore che porta sicuramente esperienza, mentalità, carisma, leadership e bravura tecnica e tattica all’interno della rosa rossonera, ma secondo molti tifosi la priorità era quella di prendere almeno un centrocampista e un attaccante. Per quel che riguarda la prima punta il club sta provando l’assalto a Gimenez del Feyenord, ma gli olandesi difficilmente se ne priveranno a gennaio.

Per centrare l’affondo all’attaccante messicano, inoltre, i dirigenti del Milan stanno provando a fare cassa con alcune cessioni, ma al momento la sfortuna, in tal senso, si sta accanendo con la dirigenza milanista. Prima il passaggio sfumato di Okafor al Lipsia quando sembrava tutto fatto, poi l’infortunio occorso ad Emerson Royal proprio mentre il club stava trattando la sua uscita, con Galatasaray e alcune squadre inglese interessate.

Milan, Emerson Royal out due mesi

Il terzino sinistro brasiliano, che comunque sembrava più propenso a restare a Milanello piuttosto che accettare una cessione a gennaio, è uscito dopo pochi minuti dall’inizio del match di Champions League contro il Girona di mercoledì scorso. L’infortunio è sembrato subito serio ed il responso ha chiarito che si tratta di una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro.

Praticamente uno strappo per il calciatore del Milan che ora dovrà restare ai box per circa due mesi. Una tegola pesante per Sergio Conceicao, ma soprattutto per la dirigenza rossonera che ora difficilmente riuscirà a cedere, anche solo in prestito, l’ex terzino del Tottenham e del Barcellona, non riuscendo così a racimolare capitale per provare l’assalto alla prima punta tanto desiderata.