Ha firmato il rinnovo: Juventus, ribaltone clamoroso a pochi giorni dal termine del calciomercato

Arrivata la notizia del prolungamento del contratto di un calciatore che sembrava lontano dall’accordo economico con il club.

Una delle squadre della nostra Serie A che ha infiammato e infuocato la sessione invernale di calciomercato è stata sicuramente la Juventus. Cristiano Giuntoli, così come successo durante la scorsa estate, ha lavorato alacremente per regalare a Thiago Motta rinforzi adatti a migliorare la rosa a disposizione.

E, così, dopo i tanti acquisti estivi, ecco altre importanti operazioni in entrata in questa finestra di mercato, con qualcosa che potrà ancora accadere in questi ultimi giorni. Alla corte dell’ex tecnico del Bologna, infatti, sono arrivati già Alberto Costa del Vitoria Guimaraes, Kolo Muani, in prestito secco dal Paris Saint Germain, e sta per farlo anche Renato Veiga, difensore in prestito dal Chelsea.

In queste settimane, però, si è parlato tantissimo anche di Dusan Vlahovic, argomento sempre molto caldo negli ambienti bianconeri. Il calciatore serbo sta vivendo un periodo difficile e, dopo il rientro dall’infortunio che lo ha tenuto fuori diverse settimane, non sta trovando spazio nelle scelte del suo allenatore che, al centro dell’attacco, gli sta preferendo, spesso e volentieri, Nico Gonzales.

Il discorso relativo a Vlahovic, poi, si allarga anche sul fronte mercato, ma soprattutto su quello relativo al discorso legato al rinnovo di contratto. L’ex centravanti della Fiorentina ha un accordo con la Juventus fino al 30 giugno 2026, ma il club non ha nessuna intenzione di prolungarlo alle cifre attuali (12 milioni di euro netti a stagione).

Mercato Juve, sfuma definitivamente la pista Araujo

Una situazione calda che potrà diventarlo ancora di più durante la prossima estate. Giuntoli, intanto, dopo Renato Veiga, sta cercando di portare a Torino anche un altro difensore centrale. Si tratta di Todibo che piaceva già nella scorsa finestra estiva di mercato e sta tornando ora di moda.

Abbandonate, quindi, almeno per ora, le piste che portavano a Tomori e Antonio Silva, ma anche ad Hancko del Feyenord che, invece, dovrebbe arrivare a Torino durante la prossima estate. Niente da fare, quindi, nemmeno per quello che era diventato l’obiettivo numero uno per la difesa bianconero: Ronald Araujo.

Barcellona, Araujo rinnova fino al 2031

Il difensore uruguaiano, infatti, è tornato di prepotenza centrale nelle gerarchie del suo allenatore al Barcellona, Hansi Flick. Dopo essere subentrato all’infortunato Martinez nella finale di Supercoppa spagnola e aver recuperato dal grave infortunio, Araujo è diventato titolare e fondamentale per il suo tecnico.

Il club catalano, così, ha deciso di mettere fine alle voci di mercato e gli ha rinnovato il contratto. Il centrale classe 1999 ha prolungato il suo accordo con il Barcellona addirittura fino al 30 giungo 2031, dopo essere arrivato in blaugrana nell’estate del 2019.