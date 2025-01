Torna sul taccuino di Giuntoli: spunta una vecchia conoscenza per la difesa | Trattativa da rifare

Il dirigente bianconero non ha ancora terminato il suo lavoro e vuole regalare all’allenatore un altro difensore.

C’è ancora fermento in casa Juventus per quel che riguarda questa sessione invernale di calciomercato. Sono già tre gli arrivi che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta, ma la campagna acquisti, soprattutto in entrata, potrebbe non essere terminata qui.

Prima dell’inizio di questa finestra di mercato, almeno nelle intenzioni, c’era la volontà di regalare al tecnico bianconero almeno due difensori, soprattutto nella zona centrale. L’uscita di Danilo, poi, ha allargato gli orizzonti e le necessità sono diventate di più.

Seppur con un pò di ritardo, ma soprattutto dando priorità ad altri reparti, poi, Giuntoli sta provvedendo all’arrivo dei difensori tanto agognati da Motta. Dopo l’acquisto del terzino destro Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes e dell’attaccante Kolo Muani dal Paris Saint Germain, ecco Renato Veiga.

Il centrale difensivo è arrivato in prestito secco dal Chelsea e potrà essere importante nelle rotazioni dell’allenatore in quel ruolo. I tanti impegni ravvicinati della squadra, però, costringono Giuntoli a continuare la sua campagna acquisti, con la ricerca di un altro difensore.

Mercato Juve, torna di moda Todibo

Dopo che sono sfumati gli obiettivi principali, Araujo, Hancko (che dovrebbe comunque arrivare in estate), Tomori e Antonio Silva, ora nella lista di Giuntoli sono rimasti Kelly del Newcastle e un vecchio pallino del club, quel Jean-Claire Todibo che già in estate era stato vicinissimo alla società bianconera.

Nelle ore scorse il calciatore ha dato la disponibilità ad un suo passaggio e trasferimento a Torino e così si sono avviati dei contatti tra la Juventus ed il West Ham, club proprietario del suo cartellino. L’affare non è per niente semplice perché gli inglesi dovrebbero prima riscattarlo per 40 milioni di euro dal Nizza e poi eventualmente girarlo in prestito subito, cosa che appare assai improbabile.

Mercato, Todibo vuole la Juve

Sei mesi fa, come detto, la Juventus aveva puntato Todibo e stava portando avanti una lunga trattativa con il Nizza. Il club aveva già l’accordo col giocatore, ma non l’intesa con il club francese. In una notte di inizio agosto, il West Ham ha messo poi sul piatto 10 milioni in più della Juve e, arrivando a circa 40 totali, si è assicurato il calciatore.

Nella prima parte di stagione con il West Ham, Todibo ha quasi sempre giocato, ma la metà delle partite le ha fatte da subentrato. Non è un titolare fisso nella squadra di Lopetegui e per questo è disposto a trasferirsi in Italia in quella Juventus a cui era già stato vicino in estate.