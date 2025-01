Pressing su Fabiani: il tecnico Baroni ha lanciato l’allarme | Alla sua squadra manca qualcosa

L’allenatore della Lazio ha fatto capire alla società le sua difficoltà a livello numerico con l’attuale rosa a disposizione.

Nelle ultime settimane qualche battuta d’arresto, anche pesante, come la sconfitta per 0-6 contro l’Inter in Campionato e lo 0-2 subito dalla Roma, aveva un pò offuscato quanto di buono la squadra stava facendo in questa stagione, ma soprattutto lo straordinario lavoro svolto da Mister Baroni.

La Lazio, a conti fatti, almeno fino a questo momento, invece, è stata davvero protagonista di una stagione con i fiocchi. Il quarto di finale di Coppa Italia conquistato grazie alla netta vittoria contro il Napoli nella sfida degli ottavi, la qualificazione con un turno di anticipo al secondo turno di Europa League, addirittura come prima del maxi-girone. Ma non solo.

In tutto questo c’è anche un campionato in cui la squadra ha sempre occupato le prime posizioni ed è tuttora in zona Champions League. Risultati raggiunti anche attraverso un calcio offensivo, propositivo e sempre godibile, con pochissime battute d’arresto.

Non sappiamo dove arriverà a fine stagione questa squadra, ma c’è di certo che Mister Baroni sta davvero sorprendendo tutti e la sua Lazio è una squadra bella da vedere. Probabilmente, poi, nessuno, nemmeno i più ottimisti tifosi biancocelesti, si aspettava una squadra così forte e così entusiasmante.

Lazio, una rosa corta da rinforzare

Sono stati pochi i problemi che si sono evidenziati in questi mesi in casa biancoceleste. Uno di questi può essere individuato nella mancanza di esperienza e cattiveria che a volte impedisce alla squadra di affrontare in una certa maniera anche le formazioni più esperte e smaliziate. L’altro è dovuto al fatto che forse la rosa è un pò corta, soprattutto in difesa e a centrocampo.

Al netto di un reparto offensivo in cui le soluzioni non mancano ed ogni calciatore ha la sua alternativa di alto livello, infatti, diverso è il discorso per quel che riguarda il centro della difesa e il centrocampo, in cui si stanno spremendo i bravissimi Rovella e Guendouzi. Il mercato, fin qui, ha portato il solo Arijon Ibrahimovic che però è un calciatore offensivo.

Lazio, Baroni vuole un difensore centrale

Il club di Claudio Lotito è al lavoro, con il direttore sportivo Angelo Fabiani in prima linea, per riuscire a portare a Roma, entro la fine di questa finestra invernale di mercato, un centrocampista, con Casadei, Fazzini e Belahyane che restano gli obiettivi, e un difensore.

Lo stesso allenatore Marco Baroni, al termine del match di Europa League contro la Real Sociedad, che ha dato la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League diretta alla Lazio con un turno di anticipo, ha ammesso, a margine delle dichiarazioni post partita, di aver bisogno di rinforzi, soprattutto nella zona centrale di difesa dove gli infortuni lo stanno limitando nelle scelte.