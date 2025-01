Ore caldissime nella Capitale: il rinnovo è UFFICIALE | I tifosi possono esultare

I tifosi capitolini hanno ricevuto finalmente una bella notizia e possono coccolarsi ancora per un pò il proprio beniamino.

Da quando sulla panchina è tornato Mister Claudio Ranieri, in casa Roma si respira decisamente un’aria diversa, più pulita, più tranquilla e più sana rispetto a quanto succedeva ad inizio stagione, soprattutto dopo l’esonero di Daniele De Rossi e l’interregno di Ivan Juric.

L’ex tecnico del Leicester ha riportato normalità nell’ambiente, ha rimesso ogni calciatore al proprio posto, ridato importanza a quegli elementi che possono rappresentare un’arma in più dal punto di vista tecnico e della leadership e ha anche fatto fare un salto in avanti non indifferente alla squadra in classifica, con il derby vinto contro la Lazio che può essere considerato sicuramente il momento più bello della stagione.

Nell’ultimo match di Europa League, quello giocato in trasferta contro gli olandesi dell’Az Alkmaar, però, è arrivata una pesante sconfitta per la squadra che ora non può più giocarsi l’accesso diretto agli ottavi di finale e dovrà vincere l’ultima partita del maxi girone per raggiungere quantomeno i playoff che si disputeranno a febbraio.

La Roma continua a palesare alcune difficoltà nel capitalizzare le occasioni che crea, ma soprattutto subisce ancora troppe reti per ingenuità e disattenzioni dal punto di vista difensivo. Contro l’Az, però, i tifosi giallorossi hanno potuto comunque esultare per qualcosa che è accaduto in concomitanza con il match in terra olandese.

Roma, scattato il rinnovo automatico per Dybala

Disputando l’intero match di Europa League, infatti, Paulo Dybala ha raggiunto ufficialmente le presenze e i minuti necessari per far scattare la clausola presente nel suo contratto e che lo voleva legato alla Roma, ancora per una stagione, se avesse disputato la metà delle presenze totali della squadra con almeno 45′ giocati.

Per la gioia di tutto il popolo romanista, che vede in lui sicuramente il calciatore più forte e l’unico capace di far accendere le fantasie di chi ama la Roma e questo sport, il campione argentino ora è legato al club capitolino fino al 30 giugno 2026 e percepirà, bonus compresi, otto milioni di euro netti a stagione. Una cifra che potrebbe anche essere ridiscussa, con la società che cercherà di proporre al calciatore di spalmare lo stipendio.

Dybala, ecco perché è già scattato il rinnovo

Il rinnovo è arrivato, quindi, in maniera ufficiale, nonostante al termine della stagione manchi ancora tantissimo. Se la Roma giocasse tutte le partite possibili da qui a maggio, infatti, e quindi arrivasse sia in finale di Coppa Italia sia di Europa League, sarebbero comunque 169 le partite totali disputate dalla squadra nel triennio in cui Paulo è stato a Roma.

Di queste Dybala ne ha giocate ad ora 101, anche se non tutte valgono per il rinnovo perché servono presenze da almeno 45′, recuperi compresi, per arrivare al 50% dovuto. Quindi, servivano 84,5 partite da 45′, totale: 3802 minuti e mezzo. L’ex Juve ha già raggiunto il numero di minuti e presenze necessarie ed il rinnovo è scattato.