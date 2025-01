L’eroe dello scudetto torna in Serie A | L’ex Napoli verso la firma col club: nella città degli acerrimi rivali

Un eroe dello scudetto conquistato dal Napoli due anni fa, torna in Italia. Sì all’offerta della società: sbarca nella nota città rivale.

Primo in classifica con 50 punti, a più tre sull’Inter di Simone Inzaghi che però ha ancora una partita da recuperare, il Napoli di Antonio Conte continua a navigare a vele spiegate verso quello che, qualora arrivasse, sarebbe il quarto scudetto della storia della società azzurra.

Una società, collocatasi meritatamente sul tetto d’Italia due anni fa, la quale, dopo la disastrosa annata 2023-2024 chiusa in decima posizione con 53 punti, ha saputo rimboccarsi le maniche e ripartire quasi da zero per tornare a competere per le posizioni di vertice che, dopo 21 partite di campionato giocate fin qui, occupa a pieno titolo.

La vittoria del tricolore, alla luce delle tante gare ancora da giocare, è ancora lontana, ma la compagine partenopea del tecnico leccese, che quest’anno non disputa le coppe europee ed è già stata eliminata dalla Coppa Italia, ha certamente tutte le possibilità per replicare il trionfo portato a casa dalla banda Spalletti due anni fa.

L’Inter, e forse ancora l’Atalanta, sono concorrenti che ovviamente non vanno sottovalutate, ma alla luce della prima posizione attualmente occupata, della certezza di giocare una volta a settimana e dell’ottimo cammino condotto finora, il Napoli è chiaramente il candidato numero uno alla vittoria dello scudetto.

Napoli, uno dei protagonisti dello scudetto verso il ritorno in Serie A

Arrivato a distanza di 33 anni dal precedente tricolore vinto nel 1990, il terzo scudetto conquistato nella stagione 2022-2023 ha rappresentato indubbiamente il punto più alto toccato negli ultimi anni dal Napoli di Aurelio De Laurentiis. Uno scudetto, arrivato dopo un campionato dominato in lungo e in largo, in seguito al quale molti dei suoi artefici hanno deciso di abbandonare la nave per cercare nuove fortune altrove.

Kim, Osimhen, Kvaratskhelia, Lozano, Elmas, Ostigard, Ounas, Demme e Ndombele sono infatti alcuni dei protagonisti di quel trionfo che, chi prima chi dopo, hanno deciso di salutare la squadra per legarsi a società straniere. Giocatori, che per varie motivazioni hanno svestito la maglia azzurra, dei quali c’è però chi potrebbe tornare in Italia per giocare nuovamente in Serie A.

Elmas nel mirino del Torino: l’ex Napoli potrebbe legarsi ai granata in prestito

Legatosi ai tedeschi del Lipsia nel dicembre 2023, l’ex Napoli, Eljif Elmas potrebbe tornare in Serie A nei prossimi giorni per legarsi al Torino di Urbano Cairo. Non tenuto particolarmente in considerazione dal club della Red Bull, anche a causa di qualche infortunio di troppo, l’ex centrocampista azzurro potrebbe presto sbarcare sbarcare a Torino, sponda granata, per provare a recuperare la forma migliore. Stando a quanto riferito da Gianluigi Longari di Sportitalia, il Toro starebbe infatti per chiedere alla società teutonica il prestito fino a fine stagione del classe ’99.

Il talento macedone potrebbe decidere di accettare l’eventuale proposta della società piemontese la quale, chiamata ad allontanarsi quanto prima dalle zone pericolose della classifica è pronta a garantirgli fin da subito un ruolo centrale nei piani dell’allenatore, Paolo Vanoli. Alla chiusura della sessione invernale di calciomercato manca ora qualche giorno, pertanto c’è ancora tempo per valutare il tutto nei minimi dettagli.