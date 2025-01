“Mi ha dato un pugno”: aggressione shock davanti a tutti | L’attaccante ha perso la testa

Lo ha aggredito davanti a tutti, il bomber è nei guai: il filmato rischia di causarli delle serie conseguenze penali

In campo il suo rendimento è soddisfacente. Ha segnato anche nell’ultimo turno di Europa League su calcio di rigore, una rete che è valsa un punto prezioso in casa contro la Dinamo Kiev. Il giocatore è di proprietà del Napoli, anche se ha lasciato la Campania sul gong della scorsa sessione estiva, dopo essere stato messo fuori rosa da Antonio Conte.

Lui è Victor Osimhen che sta contribuendo al primo posto nel campionato turco del Galatasaray, squadra in cui milita in prestito sino al termine della stagione in corso.

Il bomber nigeriano ha rinnovato il contratto che lo lega ai partenopei, con una clausola rescissoria di 75 milioni di euro che rappresentano una cifra che accontenterebbe le richieste del patron Aurelio De Laurentiis, che ha lasciato partire anche l’ex compagno di reparto Kvara.

E il futuro della punta potrebbe essere, come nel caso del georgiano, a Parigi oppure in Premier League, con le sue caratteristiche fisiche e tecniche che sono molto gradite all’Arsenal e al Chelsea.

L’aggressione è avvenuta nelle ultime ore, prima parole offensive e poi il contatto fisico

Intanto, il centravanti è finito nel mirino della stampa turca per una presunta aggressione verbale e fisica ai danni di un fotografo.

Secondo quanto raccontato dal diretto interessato, Tolga Bozduman, l’attaccante si sarebbe scagliato contro di lui all’esterno di una discoteca, dopo essere stato immortalato insieme ad alcuni amici.

Le parole della vittima, cosa rischia adesso il bomber

Il fotografo ha spiegato il suo punto di vista sulla vicenda: “Ho filmato Osimhen mentre usciva insieme a tre miei colleghi. Quando i flash si sono spenti, è andato su tutte le furie: è corso verso di me urlando, ha provato a prendermi la macchina fotografica ma non gliel’ho permesso e mi ha dato un pugno. Mi fa ancora male“.

Gli avrebbe chiesto di distruggere le foto in cambio di denaro e, al rifiuto del reporter sono volate minacce pesanti. La punta e il Galatasaray non si sono ancora espressi, anche se l’episodio, se dovesse essere confermato e dare vita a un’azione legale, finirebbe per ledere l’immagine del club.