Non si chiude, è deciso | Ausilio, affare saltato e cambio di rotta già annunciato: ecco il nuovo obiettivo dell’Inter

L’Inter rinuncia definitivamente alla trattativa. Il direttore sportivo dei nerazzurri, Ausilio ha già annunciato il cambio di rotta.

Messi in cassaforte i tre preziosissimi punti conquistati mercoledì sera allo Stadio Letna di Praga contro lo Sparta di Lars Friis, l’Inter di Simone Inzaghi guarda con grande fiducia all’ultimo impegno della fase campionato di Champions League in programma mercoledì prossimo al Meazza contro il Monaco di Adolf Hutter.

Appuntamento, quello interno contro i monegaschi, al quale i nerazzurri arrivano con la consapevolezza di chi sa di avere già in tasca la qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Al Biscione basterà infatti anche solo un punto per accedere alla fase a eliminazione diretta.

E anche in caso di sconfitta, i meneghini potrebbero comunque andare avanti senza passare dai playoff a patto però che si concretizzino tutte quelle combinazioni legate chiaramente ai risultati delle altre squadre. Con la miglior difesa del torneo, capace di incassare appena un gol in sette partite giocate fin qui, la Beneamata rientra senza alcun’ombra di dubbio nel novero delle formazioni candidate alla vittoria finale.

Vittoria finale che, sfumata due anni fa a causa della sconfitta nell’atto conclusivo contro il Manchester City di Pep Guardiola, è indubbiamente, insieme allo Scudetto e alla Coppa Italia, uno degli obiettivi stagionali del club del presidente Marotta.

Inter, saltata la trattativa col Newell’s Old Boys per Tomas Perez e Mateo Silvetti

Si sarebbe potuta chiudere nel giro di pochi giorni, visto il viaggio in Italia del presidente Ignacio Astore, ma a quanto pare la trattativa tra Newell’s Old Boys e Inter per Tomas Perez e Mateo Silvetti non andrà in porto stando a quanto riferito dal giornalista de La Capital, Hernan Cabrera.

Le motivazioni che avrebbero portato le due società a non mettere nero su bianco risiederebbero nelle richieste del club di Rosario considerate troppe esose da quello meneghino. Abbandonato l’affare per i due giovani giocatori del sodalizio rossonero, il club nerazzurro avrebbe quindi già individuato un nuovo profilo al quale puntare.

Inter, Ausilio mette gli occhi su Santino Andino del Godoy Cruz

Abbandonata, come detto, la pista che porta agli argentini del Newell’s Old Boys, Tomas Perez e Mateo Silvetti, l’Inter del direttore sportivo, Piero Ausilio, avrebbe annotato sul proprio taccuino il nome di un altro talento biancoceleste attualmente impegnato nel massimo campionato nazionale. Un talento, rispondente al nome di Santino Andino che, legato al Godoy Cruz da un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026, avrebbe recentemente suscitato la curiosità della società nerazzurra.

Esterno offensivo di piede destro, il classe 2005 potrebbe far molto comodo al reparto avanzato di Simone Inzaghi. Sebbene il prezzo del cartellino di Andino non sia stato ancora reso noto dal suo club, è molto probabile un’accelerazione da parte dell’Inter nei prossimi giorni. Alla chiusura del mercato invernale manca ancora un pò, pertanto non possiamo far altro che aspettare per saperne di più.