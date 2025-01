Resta in Serie A: Okafor verso una nuova destinazione dopo la beffa | Lo vogliono subito

L’esterno d’attacco svizzero, dopo il trasferimento saltato al Lipsia, potrebbe restare nel nostro campionato.

La sua cessione al Lipsia era praticamente cosa fatta, ma poi qualcosa è andato storto e il calciatore è dovuto ritornare a Milanello nonostante non faccia più parte dei piani tecnici del nuovo allenatore Sergio Conceicao. Ora, però, per lui, si cerca un’altra soluzione per non vivere questi ultimi mesi di stagione da separato in casa con il Milan.

Noah Okafor, esterno d’attacco svizzero, ma all’occasione anche seconda punta, potrebbe comunque cambiare squadra in questa finestra di mercato invernale, ma allo stesso tempo non cambiare campionato e restare nella nostra Serie A.

Dopo essere stato acquistato dal Milan per circa 15 milioni di euro nell’estate 2023, Okafor ha vissuto una stagione difficile, ma comunque con diversi gol importanti messi a referto, quella scorsa alle dipendenze di Stefano Pioli, e stava ritrovando spazio e centralità nel progetto rossonero con Paulo Fonseca.

I troppo infortuni e problemi fisici, però, lo hanno un pò bloccato, soprattutto in questa stagione e con Conceicao è finito in fondo alle gerarchie per quel che riguarda l’attacco milanista. Il club rossonero era riuscito, come detto, a cederlo al Lipsia, con la formula del prestito oneroso – da circa tre milioni di euro – e il diritto di riscatto fissato a 25.

Bologna, a Italiano piace Okafor

Il tutto, però, è saltato dopo le visite mediche, con il club tedesco che ha deciso di non andare avanti nella trattativa, anche a causa della scarsa forma fisica del calciatore. Questo almeno il responso dello staff atletico del Lipsia che ha rimandato Okafor a Milanello. Lo svizzero, però, continua a non rientrare nei piani di Conceicao e gli uomini di mercato rossoneri stanno cercando una soluzione per lui.

Certo, dopo essere stato scartato da un club come il Lipsia, è difficile che qualcuno, almeno in questa finestra di mercato, possa credere e investire sul calciatore, ma in Casa Milan ci sperano. Nelle ultime ore, poi, sembra essere arrivato l’interesse del Bologna che, però, ha puntato anche un altro calciatore rossonero.

Mercato, Okafor e Chukwueze sul taccuino di Sartori

Oltre a Noah Okafor, infatti, a Vincenzo Italiano piace molto anche Samuel Chukwueze che non sta rispettando le attese dopo il suo arrivo a Milanello, avvenuto sempre nell’estate 2023. Il tecnico del Bologna si trova nella condizione di sostituire Riccardo Orsolini, infortunatosi nel match contro il Borussia Dortmund in Champions League, e out per circa un mese.

Il direttore sportivo dei rossoblù, Giovanni Sartori, ha incontrato il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada per parlare dei due esterni. Il club rossonero sarebbe disposto a cederli, ma vuole monetizzare. I felsinei, invece, vorrebbero fare operazioni esclusivamente in prestito secco o con diritti di riscatto. Oltre ai due calciatori milanisti, sul taccuino dei dirigenti del Bologna, per quel ruolo, c’è anche Almqvist del Parma.