De Laurentiis delude il suo allenatore: “Non c’è stata nessuna offerta” | Richiesta caduta nel vuoto

Il Presidente del Napoli, dopo aver accontentato tutte le richieste di Conte in estate, non sembra voler fare lo stesso in questo mercato.

David Neres, Rafa Marin, Alessandro Buongiorno, Romelu Lukaku, Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola. Erano stati questi gli acquisti di Aurelio De Laurentiis in estate per Antonio Conte che era stato accontentato in tutto e per tutto nelle sue richieste, atte a far tornare l’entusiasmo in casa Napoli dopo il disastroso campionato scorso.

Ci ha messo poco il tecnico leccese per far tornare il sereno in casa partenopea. Talmente poco che, dopo appena sei mesi, il Napoli è primo in classifica e si preannuncia una lotta testa a testa con l’Inter per lo Scudetto e per la vittoria di questo campionato, targato 2024/2025.

Un momento che ha fatto in parte dimenticare anche la cessione di Kvaratskhelia che, fino a poco tempo fa, era il beniamino indiscusso di tutta la tifoseria. Il georgiano è passato al Paris Saint Germain per 75 milioni più bonus e, insieme a Zerbin e Folorunsho, fa parte dei calciatori ceduti dal Napoli in questa sessione di mercato.

In entrata, fino a questo momento, è arrivato il solo Billing a centrocampo, mentre è sfumato definitivamente il colpo Danilo che, svincolatosi dalla Juventus, ha preferito tornare in patria, in Brasile, dopo che sembrava ad un passo dal Napoli.

Mercato Napoli, ancora distanza con lo United per Garnacho

Antonio Conte, nel post del match contro l’Atalanta, è stato chiaro e ha fatto capire a tutti, ma soprattutto al suo Presidente che, per sostituire Kvaratskhelia, non accetterebbe chiunque, ma solo un calciatore già pronto e che possa fin da subito inserirsi nei meccanismi della squadra.

Non è un caso che Conte abbia scelto Garnacho come suo rinforzo ideale, ma al momento tra Napoli e Manchester United c’è ancora troppa distanza economica per poter sperare in un accordo entro il prossimo 3 febbraio. Il nome di Adeyemi, invece, non entusiasma l’allenatore partenopeo.

Mercato, Zaccagni mai richiesto da ADL

Antonio Conte, invece, sembrava essere propenso ad accogliere Mattia Zaccagni che sarebbe stato l’ideale per sostituire chi è partito. Giuffredi, agente del calciatore della Lazio, ha però specificato che il suo assistito piace molto all’ex allenatore di Inter e Juventus, ma da parte del Napoli non è mai arrivata un’offerta per il suo calciatore.

Aurelio De Laurentiis, quindi, non ha mai trattato Zaccagni che resterà alla Lazio dopo il rinnovo effettuato poco meno di un anno fa che lo ha fatto diventare Capitano, simbolo e calciatore più importante di una squadra che, almeno per ora, gira che è una meraviglia.