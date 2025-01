Il futuro di Vlahovic cambia ancora: la società ha le idee chiare | Ribaltone dell’ultimo minuto

L’attaccante serbo, che ormai trova poco spazio con Thiago Motta, vede cambiare radicalmente il suo futuro.

Quello che riguarda Dusan Vlahovic, il suo rapporto con l’allenatore Thiago Motta e tutto l’ambiente bianconero in generale e le ormai tantissime panchine degli ultimi tempi, ormai pare non essere nemmeno più un caso e può considerarsi sempre più una realtà.

Dopo le diverse panchine delle settimane scorse, con l’ex tecnico del Bologna che pur di non farlo partire tra i titolari gli aveva preferito Nico Gonzales come prima punta e falso nueve, ecco un’altra scelta forte del Mister bianconero.

A Napoli, contro i partenopei padroni di casa, Dusan Vlahovic parte di nuovo dalla panchina e lascia il suo posto al centro dell’attacco al nuovo arrivato Kolo Muani, nonostante quest’ultimo avesse pochissimi allenamenti nelle gambe con la squadra e con i nuovi compagni. Ma c’è decisamente di più.

L’attaccante serbo, nonostante la situazione di svantaggio e un secondo tempo orribile della Juventus, entra in campo soltanto all’82’, proprio al posto di Kolo Muani, e non ha il tempo di incidere. Un’altra esclusione e decisione forte che potrebbe sicuramente essere riproposta in futuro e a cui l’ex centravanti della Fiorentina dovrà quantomeno abituarsi.

Vlahovic, sei mesi da separato in casa?

Vlahovic sembra non essere il tipo di attaccante che vuole e che piace a Thiago Motta e, nonostante le dichiarazioni di facciata dell’allenatore che parla come se non ci fosse alcun caso e dice che nei mesi scorsi Dusan ha comunque giocato tantissimo, sembra difficile da qui in avanti una riconciliazione, quanto meno tecnica, tra i due.

Le scelte del tecnico, inoltre, sembrano ampiamente appoggiate dalla società che ha voluto con tutte le forze Kolo Muani e vorrebbe cedere Vlahovic già in questa sessione di mercato. Il contratto in scadenza nel giugno 2026, ma soprattutto i quasi 25 milioni di euro lordi, 12 netti, che il calciatore costa al club, sono due elementi che non si possono non considerare.

Juventus, Vlahovic via in estate

Da qui alla fine di questo mercato però difficilmente Vlahovic partirà e resterà alla Juventus, con lo stesso attaccante serbo che non ha voluto prendere in considerazione l’idea di fare le valigie già in questo mese. Diverso il discorso, ovviamente, che si deve fare per la prossima estate, quando sembra sempre più probabile un suo addio al club torinese.

Quando mancherà soltanto un anno alla scadenza di un contratto che con ogni probabilità non sarà rinnovato, la Juventus vorrà cedere il calciatore per monetizzare e per non rischiare di perderlo a zero, poi, nel giugno 2026. La base di partenza per una sua cessione sarà comunque alta: 35-40 milioni di euro, con la possibilità di trattare con i club eventualmente interessati.