Poche ore e chiudiamo la trattativa: Manna cambia strategia sul mercato | Il nuovo nome per l’attacco

Il direttore sportivo partenopeo vuole velocizzare l’arrivo di un rinforzo importante in queste ore e potrebbe cambiare obiettivo.

La vittoria contro la Juventus, con la rimonta del secondo tempo e una squadra che ha mostrato una fame davvero quasi mai vista in passato, è stato un altro miracolo di Antonio Conte e frutto del lavoro duro che il tecnico leccese ha svolto in questi mesi, insistendo sulla mentalità e sulla voglia dei suoi calciatori.

Il 2-1 finale, ma soprattutto alcune immagini di diversi calciatori usciti dal campo con i crampi e dopo aver dato tutto quello che avevano, non può che essere la fotografia perfetta di questa squadra e di quello che da sempre Conte chiede ai propri calciatori, al proprio staff e all’ambiente tutto.

Il Napoli ha già conquistato, anche se siamo soltanto a gennaio, i punti che la squadra aveva messo insieme a fine stagione scorsa e questo rende l’idea di quanto sia migliorata la compagine partenopea che ora può sognare davvero in grande.

Lo Scudetto sarà una questione a due, con l’Inter che non molla e le due squadre che daranno vita ad una battaglia senza esclusione di corpi che durerà fino a maggio. Antonio Conte, però, intanto, chiede alla società uno sforzo e spera possa arrivare almeno il sostituto di Kvaratskhelia che nel frattempo ha esordito con assist al Paris Saint Germain.

Mercato Napoli, continua il pressing su Garnacho e Adeyemi

David Neres è ormai il titolare nel ruolo che è stato del georgiano fino a poche settimane fa ed il sostituto è e sarà a tutti gli effetti lui. Anche se il Napoli giocherà soltanto sedici partite da qui a fine stagione, a livello numerico serve un altro calciatore che possa ampliare le scelte di Conte in quel ruolo e dargli anche un’altra alternativa.

L’obiettivo numero uno, quello richiesto dal tecnico leccese, resta Alejandro Garnacho del Manchester United, ma c’è ancora troppa distanza tra le parti e l’argentino pare allontanarsi sempre più da Napoli. Sullo sfondo non si perde d’occhio nemmeno Adeyemi del Borussia Dortmund che resta sul taccuino di Giovanni Manna.

Sostituto Kvara, Ndoye è il piano B del Napoli

Il direttore sportivo azzurro sa che il tempo stringe e che alla fine di questa finestra di mercato manca ormai davvero poco. Per questo non vuole farsi trovare impreparato e ha già un piano B. Se le due trattative summenzionate non dovessero sbloccarsi nelle prossime ore, infatti, il Napoli andrebbe diritto e con convinzione su Dan Ndoye del Bologna.

La notizia è riportata da “Il Mattino” che parla di un Napoli che continuerà a provarci per Garnacho e in alternativa Adeyemi, ma che si presenterà alla porta del Bologna e dell’esterno d’attacco svizzero se dovessero tramontare del tutto le prime due piste.