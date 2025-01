Tenetevi le vostre folli richieste, con voi non trattiamo | ADL, decisone presa: i soldi di Kvara verranno spesi così

De Laurentiis ha deciso: il Napoli non procederà all’affare a causa delle richieste folli del club. I soldi di Kvara verranno spesi così.

Felice per aver battuto in rimonta la Juventus di Thiago Motta sabato pomeriggio, il Napoli di Antonio Conte è al lavoro sui campi di Castel Volturno per preparare al meglio il prossimo match di campionato contro la rinata Roma di Claudio Ranieri

Gara, quella contro i giallorossi in programma allo Stadio Olimpico domenica alle 20.45, alla quale gli azzurri giungono con una striscia di ben sette vittorie consecutive delle quali, le ultime due, ottenute contro Vecchia Signora e Atalanta.

Quello contro i giallorossi sarà quindi il terzo big match di fila per gli uomini del tecnico leccese che, primi in graduatoria con tre punti di vantaggio sulla seconda posizione dell’Inter, tenteranno ovviamente di uscire con l’intera posta in palio anche dall’impianto romano.

Battere la Lupa, che con l’avvento in panchina di Ranieri ha risalito la china dopo una prima parte di stagione a dir poco disastrosa, per Lukaku e compagni significherebbe mettere in cassaforte altri tre punti preziosissimi per la corsa scudetto. Tenere a distanza la Beneamata, che deve ancora recuperare il match contro la Fiorentina interrotto lo scorso 1 dicembre, è infatti ciò che più interessa ai campani in questo preciso momento della stagione.

Napoli, la pista Garnacho si complica: esose le richieste dello United

Chiamato a confermarsi in cima alla classifica davanti all’Inter di Simone Inzaghi, ma anche a sostituire quanto prima Kvaratskhelia, legatosi ufficialmente al Paris Saint Germain nei giorni scorsi, il Napoli del presidente De Laurentiis continua a sondare il terreno alla ricerca di un valido profilo che possa prendere il posto del georgiano.

Inizialmente intenzionato a trattare con il Manchester United per l’acquisto di Alejandro Garnacho, il club azzurro avrebbe quasi deciso di abbandonare definitivamente la pista che porta al talento argentino dei Red Devils. Troppo esose, infatti le richieste della società inglese che, stando a quanto confermato dalla Gazzetta dello Sport, non pare intenzionata a scendere sotto i 70 milioni di euro, il Napoli, ricordiamo, è disposto ad arrivare al massimo a 50.

Napoli, sfumato Garnacho: tutto su Adeyemi

Messa, come detto, quasi da parte la pista che porta ad Alejandro Garnacho del Manchester United, il Napoli di Aurelio De Laurentiis nelle prossime ore potrebbe virare in maniera definitiva su Karim Adeyemi del Borussia Dortmund.

I 50 milioni di euro rifiutati dai Red Devils per l’attaccante argentino, dovrebbero infatti bastare per accontentare le richieste della società tedesca, la quale si “accontenterebbe” di 45 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club campano dovrebbe quindi concentrarsi solo sull’esterno teutonico dei gialloneri che, non è da eslcudere, potrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio anche poche ore prima del gong finale, fissato per la mezzanotte di lunedì 3 febbraio.