Lo hanno tolto dal mercato: ribaltone in casa Lazio | Rifiutate tutte le offerte per averlo a disposizione

Ancora una novità sul fronte mercato in casa biancoceleste, con Lotito e Fabiani che stanno cercando di accontentare Baroni.

Gli ultimi giorni in casa Lazio hanno lasciato sicuramente delle sensazioni contrastanti ai tifosi e a tutto l’ambiente biancoceleste. Da una parte una campagna europea che continua a dare grandi soddisfazioni, dall’altra una battuta d’arresto in campionato che rallenta la corsa alla prossima Champions League.

Due partite all’Olimpico, quelle contro Real Sociedad e Fiorentina, che si preannunciavano molto difficili, contro avversarie di valore e che dovevano testare ancora una volta il valore e le reali ambizioni di questa squadra che comunque resta una delle sorprese più belle della stagioni in corso.

La netta vittoria di giovedì scorso in Europa League ha senza ombra di dubbio lanciato segnali importantissimi, ma soprattutto ha regalato al club una qualificazione agli ottavi di finale, diretta e senza passare dai playoff di febbraio, che è un risultato di assoluto livello e certifica il grandissimo maxi-girone disputato dalla squadra.

La sconfitta di domenica sera in campionato, invece, la settima in questa Serie A, lascia l’amaro in bocca per un inizio di partita in cui la Lazio è stata dominata dalla Fiorentina, per un pareggio che poteva arrivare alla fine, ma che solo la sfortuna ha negato agli uomini di Baroni e per l’occasione di staccare squadre come Bologna, Juventus e la stessa Fiorentina nella lotta Champions, che i biancocelesti hanno letteralmente gettato alle ortiche.

Mercato Lazio, ancora al lavoro per il centrocampista

Al momento la Lazio resta comunque al quarto posto e in piena zona Champions League, ma vede ridursi il margine di vantaggio soprattutto da squadre pericolose come Fiorentina e Milan. L’occasione di guadagnare l’accesso alla competizione più importante per club a livello europeo, però, resta ghiotta ed il Presidente Lotito sta cercando di rinforzare la squadra sul mercato.

Dopo l’arrivo di Arijon Ibrahimovic dal Bayern Monaco, infatti, per ammissione dello stesso Baroni, alla squadra servirebbero un difensore ed un centrocampista, ma il tempo comincia a stringere. Per la mediana, abbandonate momentaneamente le piste Fazzini e Belahyane, l’obiettivo numero uno resta sempre quel Cesare Casadei del Chelsea seguito da tanto tempo.

Lazio, Fabiani toglie Rovella dal mercato

Lo stesso direttore sportivo Fabiani, stuzzicato sull’argomento prima del match contro la Fiorentina, ha ammesso che la Lazio sta valutando tutte le opportunità che le si presenteranno davanti in queste ultime ore di mercato e che cercherà di coglierle se saranno funzionali alla squadra.

Fabiani ha poi parlato dell’importanza e dell’enorme valore che ormai ha Nicolò Rovella, sia all’interno del gruppo che sul mercato. Ha poi ammesso che ci sono state richieste per l’ex centrocampista della Juventus, ma che, almeno per questa sessione, è assolutamente incedibile.