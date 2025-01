Volo prenotato per Torino: il calciatore ha già salutato tutti | Manca solo la firma sull’accordo

Sta per trasferirsi a Torino, i due club stanno per definire l’accordo per chiudere l’operazione: i tifosi esultano

Torino e Juventus si sono dati battaglia poche settimane fa nel derby che si è tenuto all’Olimpico. Un goal a testa ha fatto concludere il match in parità, con un certo nervosismo nella ripresa, sia sul terreno di gioco che a bordo campo, dato che i due tecnici sono stati espulsi.

I bianconeri continuano la propria rincorsa per superare la Lazio al quarto posto ma l’andamento altalenante non sta agevolando quest’operazione, con la qualificazione alla prossima Champions League che rappresenta un obiettivo minimo da non fallire.

I granata sono in crescita e si mantengono a metà classifica, distanti dalla zona retrocessione. Lo scorso fine settimana hanno battuto in scioltezza il Cagliari grazie a una pregevole doppietta di Adams.

La squadra guidata da Paolo Vanoli sta disputando un campionato in linea con le aspettative ma i tifosi attendono degli interventi da parte del presidente Urbano Cairo, soprattutto in attacco, dove pesa l’assenza per infortunio accorsa a Duvan Zapata.

Manca una punta per completare l’organico: i tifosi pretendono maggiori investimenti

E la curva Maratona sta per essere accontentata. Vicino l’accordo con l’Everton per ingaggiare Beto, punta con un passato in Serie A tra le fila dell’Udinese, con una buona media realizzativa.

L’attaccante brasiliano è ai margini del club di Liverpool. Sabato scorso, però, il centravanti titolare dei Toffies Calwert Lewin si è infortunato nella partita vinta a Brighton e al suo posto è entrato proprio Beto. Questo poteva sembrare un ulteriore passo indietro nella trattativa.

Le cifre dell’operazione e gli ultimi sviluppi, filtra ottimismo in casa granata

L’edizione online del quotidiano Tuttosport però fa sapere che il centravanti non rientra comunque nei piani di Moyes. Il problema resta, al momento, la richiesta economica dei Toffies che chiedono almeno 18 milioni di euro, una cifra che si è abbassata rispetto ai 25 di inizio gennaio.

Questo sconto dimostra la volontà degli inglesi di lasciare partire una punta che non sta trovando spazio e che pesa sul bilancio. Le ultime ore di trattative saranno decisive per definire l’accordo, con un prestito che potrebbe avvenire con la formula dell’obbligo di riscatto.