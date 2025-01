VALIGIA IN MANO E BIGLIETTO PRONTO: lascia la Juve entro mezzanotte | Prestito con obbligo di riscatto

Un altro pupillo di Max Allegri sta per lasciare la Juventus, la dirigenza fissa il prezzo, pronta un’offerta proveniente dall’estero

Mentre in campo la Juventus continua a non convincere, senza riuscire a dare continuità di risultati, sono ore concitate sul fronte mercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo a segno tre colpi in questa finestra invernale.

Thiago Motta ha un nuovo centravanti. Dusan Vlahovic è stato relegato in panchina nelle ultime tre partite e a Napoli ha fatto il debutto con la nuova maglia Kolo Muanì che ha portato in vantaggio i bianconeri con una girata all’interno dell’area di rigore, una rete che è stata inutile ai fini del risultato, data la rimonta degli avversari.

La difesa è stata completata con due giovani innesti di prospettiva, due ennesime scommesse di Giuntoli. Sugli esterni potrà essere schierato Alberto Costa, proveniente dalla Liga portoghese, dotato di corsa e dinamismo sulla fascia.

Federico Gatti e Pierre Kalulu potranno rifiatare grazie a Veiga, stellina di proprietà del Chelsea, approdato alla Continassa per dimostrare il proprio valore, anche in chiave Nazionale brasiliana.

Con Allegri era titolare fisso, ora è pronto a lasciare la Juventus

Sul fronte cessioni, ha rescisso il contratto capitan Danilo, messo fuori rosa dal mister. Potrebbe tornare in Brasile, conteso tra Flamengo e Santos, con quest’ultimi che potrebbero avere di nuovo in organico Neymar.

Il centrale non è l’unico con la valigia in mano. Non è più centrale nei piani di Thiago Motta nemmeno Nicolò Fagioli che è stato messo sul mercato e che potrebbe partire nelle ultime ore della sessione di gennaio.

In arrivo un’offerta dall’estero, il suo prossimo allenatore potrebbe essere ancora italiano

Fagioli che piace molto al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Dopo aver sondato Paul Pogba, i francesi potrebbero mettere sotto contratto un altro bianconero dopo aver ingaggiato, come parametro zero, Adrien Rabiot lo scorso settembre..

La Vecchia Signora lo valuta sui 20 milioni di euro e vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto. I francesi offrono invece un prestito con diritto, ma sono pronti a trattare sulle condizioni, desiderosi di poter sfruttare il suo talento per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.