PROMESSA FATTA A CONCEICAO: a giugno ti portiamo il tuo pupillo | 30 milioni di € e va al Milan

Gerry Cardinale ha individuato il primo innesto della prossima campagna acquisti estiva del Milan, è un pupillo di mister Conceicao

Sergio Conceicao è da poco meno di un mese il nuovo allenatore del Milan e con lui la dirigenza ha intenzione di aprire un ciclo, come testimoniano i possibili movimenti sul mercato. I rossoneri sono alle prese, negli ultimi giorni della finestra invernale, a sfoltire la rosa, cercando di piazzare in uscita alcuni giocatori che non sono centrali nel progetto tecnico del portoghese.

In difesa non dovrebbero esserci partenze, dato l’infortunio di Thiaw e il reintegro di Tomori che ha espresso la volontà di restare a Milano, dopo essere finito nel mirino della Juventus.

Discorso analogo che riguarda Pavlovic, tornato in campo in Champions League nel match contro il Girona e desideroso di ritrovare spazio nell’undici iniziale dopo gli ultimi mesi in cui ha fatto fatica a imporsi.

Potrebbero, invece, andarsene sia Chukwueze che Okafor, seconde linee che hanno alternato prestazioni di alto livello e reti pesanti a gare in cui non sono riusciti a incidere.

Conceicao lo ha già allenato, vuole consegnargli le chiavi della mediana anche al Milan

Il primo acquisto della prossima estate potrebbe essere Alan Varela, centrocampista classe 2001 del Porto che Conceiçao conosce molto bene per averlo allenato quando era sulla panchina dei Dragões. L’indiscrezione è riportata da Sky Sport che parla di una richiesta esplicita del mister.

Mediano cresciuto nel Boca Juniors, piede destro, nell’estate 2023 il Porto lo ingaggia per circa 8 milioni di euro. Nella prima parte di questa stagione ha giocato 16 partite in campionato e 5 in Europa League, ha il contratto in scadenza a giugno 2028 e una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Resta viva la pista che porta a uno dei migliori centrocampisti italiani della serie A

Un altro nome sul taccuino di Gerry Cardinale è Samuele Ricci del Torino, che si è conquistato un posto da titolare anche in Nazionale e continua la propria crescita in maglia granata.

Urbano Cairo attende offerte per lasciarlo partire, convinto che sia il pezzo pregiato della rosa. Dopo Buongiorno e Bellanova, un altro talento che è esploso a Torino può andare a giocare in un top club italiano.