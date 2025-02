La conferma subito dopo il match: la Roma ha scelto il prossimo attaccante | Necessari 20 milioni

Il club giallorosso con le porte girevoli in attacco. Si tratta per l’arrivo di un centravanti, ma la spesa è di quelle importanti.

Da Udine a Udine. Dopo circa nove mesi la Roma torna a vincere una partita in trasferta in Serie A e lo fa proprio dove l’aveva fatto l’ultima volta, ad aprile scorso, quando Bryan Cristante risolse il match del Friuli, o meglio quel quarto d’ora finale che era stato rinviato dopo il malore che aveva coinvolto N’Dicka e aveva fatto spaventare tutti i presenti.

Claudio Ranieri lo aveva detto che, dopo il derby e dopo la marcia molto positiva che la squadra aveva ormai intrapreso da tempo all’Olimpico, la Roma sarebbe tornata a vincere molto presto anche fuori dalle mura amiche.

E così dopo la pesante sconfitta in Olanda in occasione della penultima giornata del maxi-girone di Europa League, contro l’Az Alkmaar, e dopo un brutto primo tempo che aveva visto passare in vantaggio i padroni di casa dell’Udinese con un gran gol di Lucca, ecco la reazione dei giallorossi che, nel secondo tempo, riescono a ribaltare il risultato con i rigori realizzati da Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk.

Sfatato il tabù trasferta, quindi, la Roma cercherà di rientrare nella corsa a quelle posizioni che valgono l’Europa per la prossima stagione. Ancora lontano il quarto posto, con la Lazio distante nove punti, ma ora la squadra c’è e nulla si può considerare impossibile a priori.

Lucca, ultimo gol con l’Udinese?

La società, intanto, continua ad essere attiva sul fronte calciomercato e, oltre al difensore, potrebbe arrivare Mike Marmol del Las Palmas al posto del partente Mario Hermoso, cerca con insistenza anche un attaccante, sia che possa rappresentare un’alternativa a Dovbyk, sia che possa prendere il posto di Shomurodov, almeno numericamente, ormai diretto al Venezia.

L’obiettivo numero uno del club giallorosso ormai è solo e soltanto uno: Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese, proprio nell’ultima sfida del Friuli, potrebbe aver messo a segno l’ultimo gol con la maglia bianconera. Sono dieci in totale in stagione, con ben otto realizzazioni in Serie A, già suo record di sempre.

Mercato Roma, per Lucca si tratta sulla formula

Dopo essere stato acquistato dall’Ajax due estati fa, quindi, Lucca, già nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti, piace tantissimo alla Roma e, sia Claudio Ranieri che il dirigente dell’Udinese, Nani, hanno confermato che c’è una trattativa tra le due squadre per far cambiare maglia, in questa sessione invernale, al calciatore.

L’Udinese valuta Lorenzo Lucca dai 20 ai 25 milioni di euro e chiede solo cash fin da subito. La Roma, invece, vorrebbe rimandare l’investimento in termini di denaro in estate e sta cercando di portare in giallorosso il calciatore in questa finestra di mercato, con la formula del prestito con obbligo di riscatto e magari l’inserimento di uno o due giovani della Primavera per ridurre ulteriormente la spesa.