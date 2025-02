GHISOLFI PROVA L’AFFARE CHAMPIONS: in prestito con ingaggio pagato | Si chiude entro mezzanotte

Il direttore sportivo della Roma sta cercando di mandare un segnale forte all tifoseria con l’arrivo di un top player.

La vittoria di Udine ha fatto riassaporare, ai tifosi della Roma, la gioia di un successo in trasferta che per la squadra giallorossa mancava da circa nove mesi. Un cammino in campionato che ora è finalmente all’altezza delle qualità della squadra e sta facendo riaffiorare speranze di qualificazione alle Coppe Europee in vista della prossima stagione.

Il merito di questa rinascita giallorossa è, manco a dirlo, di Claudio Ranieri che è riuscito a normalizzare una situazione complicata sotto tutti i punti di vista. Ambientale, con i tifosi che erano sul piede di guerra e in aperta contestazione contro società, calciatori e dirigenza, ma anche tecnico e tattico, con i calciatori rimessi al proprio ruolo e tornati a rendere per quelle che sono le effettive capacità.

Il lavoro ovviamente non è ancora finito e per portare a compimento una rimonta che avrebbe del clamoroso, Claudio Ranieri avrebbe bisogno anche di un mercato importante. Fino a questo momento sono arrivati Gollini, come portiere di riserva al posto di Ryan, ma soprattutto Rensch, terzino destro ex Ajax, che alla Roma può interpretare sia il ruolo di braccetto in una difesa a tre che quello di esterno di centrocampo a tutta fascia.

Ora, si tratta per portare nella Capitale anche un vice Dovbyk o comunque un centravanti che possa alternarsi con l’ucraino ex Girona. Shomurodov partirà per raggiungere l’ex Di Francesco al Venezia e al suo posto i giallorossi vorrebbero arrivare a Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Mercato Roma, le strategie di Ghisolfi

Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, sta trattando la cessione di Zalewski che ha un contratto in scadenza a giugno e ha richieste dal Marsiglia di De Zerbi. Il ragazzo, però, pare aver rifiutato la destinazione francese e vuole soltanto l’Inter che è disposta ad acquistarlo soltanto in prestito con diritto di riscatto, formula che non piace alla Roma che, a quel punto, dovrebbe prolungare l’accordo con l’esterno polacco.

Al di là delle cessioni, possibile sempre una partenza di Bryan Cristante entro la fine di questa finestra di mercato, il club vorrebbe rinforzarsi in mediana, anche se appare ormai quasi impossibile realizzare il sogno Frattesi. Un altro grande colpo, invece, potrebbe essere messo a segno se dovesse concretizzarsi la partenza di Leandro Paredes.

Roma, spunta Casemiro

Il centrocampista argentino continua ad essere corteggiato dal Boca Juniors che lo vorrebbe già a gennaio e, nonostante la volontà di Ranieri di tenerlo fino a fine stagione, non è esclusa una sua partenza nelle prossime ore. La Roma, quindi, non vuole farsi trovare impreparata e, come raccontato, dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, su Sky Sport, pensa addirittura a Casemiro.

Secondo le info raccolte da Di Marzio, infatti, il calciatore brasiliano avrebbe aperto a un trasferimento in giallorosso e, allo stesso tempo, il Manchester United non esclude la possibilità di farlo partire in prestito, dato che nessuna società finora ha presentato offerte per un acquisto a titolo definitivo.