PRENOTATO IL BIGLIETTO AEREO: Conte e Manna ce l’hanno fatta | Il sostituto di Kvara arriva ed è un fenomeno

Il dirigente napoletano è pronto a volare per andare a chiudere l’obiettivo di mercato e fare contento il proprio allenatore.

Le vittorie importantissime contro Atalanta e Juventus hanno fatto scollinare due ostacoli difficilissimi al Napoli di Antonio Conte che ora vede il traguardo finale molto meno distante e soprattutto con una strada che appare sicuramente più pianeggiante rispetto a qualche settimana fa.

Il Napoli, ormai sembra chiaro a tutti, si giocherà lo Scudetto fino alla fine con l’Inter di Simone Inzaghi e sarà uno scontro senza esclusioni di colpi in cui la spunterà chi avrà i nervi più saldi e riuscirà a prevalere in questi mesi, febbraio e marzo, che molto probabilmente saranno quelli decisivi per l’obiettivo finale.

La squadra partenopea, come sappiamo, ha il vantaggio non indifferente di poter contare su intere settimane libere e di dover disputare soltanto le partite di campionato che mancano da qui alla fine della Serie A. Questo, soprattutto con Antonio Conte in panchina, spesso risulta essere decisivo e rappresenta una condizione ideale per il modo di lavorare del tecnico salentino.

Anche per questa ragione, quindi, una rosa molto meno profonda e strutturata, come quella del Napoli, potrebbe prevalere su quella interista che sembra essere completa e decisamente più forte nel complesso. Antonio Conte, inoltre, in questo mese di gennaio, ha visto andare via, oltre al secondo portiere Gollini, sostituito da Scuffet, anche Folorunsho, Zerbin e soprattutto Kvaratskhelia.

Mercato Napoli, Conte vuole solo Garnacho

In casa Napoli, però, a parte Billing, arrivato dalla Premier ad infoltire il centrocampo, non è ancora arrivato il sostituto di Kvara. Conte lo ha detto più volte, avendo Neres che ormai ha preso il posto del georgiano nella formazione titolare, vorrebbe, almeno numericamente, un calciatore già pronto, altrimenti preferirebbe restare anche con l’attuale rosa a disposizione.

La volontà del tecnico leccese, in merito al sostituto di Kvaratskhelia, resta una e soltanto quella: Alejandro Garnacho del Manchester United. Le alternative, Adeyemi del Borussia Dortmund o Ndoye del Bologna, non sono gradite al tecnico leccese quanto al giovane esterno argentino. Fino a questo momento, però, Napoli e Red Devils non sono riusciti a trovare l’accordo, soprattutto economico.

Napoli, Manna presto in Inghilterra per chiudere Garnacho

Nelle ultime ore, però, gli inglesi hanno chiuso per Patrick Dorgu del Lecce che passa allo United per 37.5 milioni di euro, bonus compresi. E, siccome il calciomercato spesso è un domino, un affare concluso ne sblocca un altro, con Garnacho che, ora, si avvicina a grandi passi al Napoli.

Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, è ancora a Milano, ma ha contatti costanti con il Manchester, in attesa di sbloccare definitivamente l’affare. Le prossime ore saranno quelle decisive, con l’ex dirigente della Juventus che potrebbe volare in Inghilterra, da un momento all’altro, per chiudere l’affare e regalare Garnacho al suo allenatore.