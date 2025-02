SE NE VA DAL MAN CITY: Marotta lo sa e ci prova | Pazza trattativa per l’estate

Il Presidente nerazzurro, insieme ai suoi dirigenti, lavorano già per la sessione estiva di mercato. Ecco uno nome forte.

Un po’ per impossibilità economica, volontà della proprietà, ma anche per evidenti questione tecniche e di rosa a disposizione, l’Inter è una delle poche squadre della nostra Serie A che non è attiva in questa sessione di calciomercato e difficilmente lo sarà fino alla fine.

Così come fatto nelle precedenti e recenti stagioni, infatti, i dirigenti nerazzurri stanno già pensando e lavorando in ottica estiva e per cercare di rinforzare la squadra a luglio, quando bisognerà ringiovanire e arricchire una squadra già ampiamente forte e competitiva.

La parola programmazione, quindi, come unico credo di una società e dirigenza che negli ultimi anno ha costruito le proprie fortune proprio sulle scelte oculate e intelligenti di mercato, ma soprattutto su una strategia che ha consentito all’Inter di essere sempre un passo avanti rispetto alle avversarie, per lo meno per quel che riguarda la nostra Serie A.

Oltre alla probabile cessione in prestito di Buchanan, che piace molto al Torino, c’è solo una situazione che potrebbe sbloccare l’attuale mercato nerazzurro ed è quella legata a Davide Frattesi che, se ceduto entro il 3 febbraio, dovrà essere per forza di cose sostituito fin da subito. Marotta e Ausilio hanno chiesto alla Roma di attendere e capiranno se si potranno privare dell’ex Sassuolo, ma solo a fine sessione invernale.

Inter, le mosse per l’estate

Nel frattempo, però, come detto, il presidente e il direttore sportivo dell’Inter si stanno muovendo già in vista della prossima stagione. Sembra ormai fatta per l’arrivo del centrocampista croato della Dinamo Zagabria, Sucic che andrebbe ad aumentare il tasso tecnico della mediana nerazzurra.

Altri obiettivi per l’estate sembrano essere Beukema del Bologna e Nico Paz del Como, ma in prestito dal Real Madrid. Soprattutto in difesa, però, l’Inter dovrà investire per un acquisto importante, vista anche la carta d’identità che non gioca dalla parte di Acerbi e De Vrij, attuali titolari della zona centrale della retroguardia nerazzurra.

Mercato, Inter e Dortmund su Jack Grealish

Nelle ultime ore, però, è circolata una voce che vorrebbe i nerazzurri interessati ad un calciatore molto importante che gioca nel Manchester City. Si tratta di Jack Grealish, esterno d’attacco quasi 30enne che due stagioni fa giocò e vinse la finale di Champions League proprio contro l’Inter. Quest’anno l’ala ex Aston Villa non sta trovando spazio con Pep Guardiola e sta pensando di cambiare aria.

Su di lui, però, oltre all’Inter ci sarebbe anche il Borussia Dortmund. Secondo il Sun, quindi, Grealish è in uscita dal City e piace molto a queste due squadre. Per i nerazzurri si tratterebbe di un rinforzo che permetterebbe ad Inzaghi di poter contare su un calciatore capace di saltare l’uomo con facilità, prerogativa che è spesso mancata alla pur fortissima rosa interista in questi ultimi anni.