SI, LO VOGLIAMO TUTTI E DUE: derby di Milano… anche sul mercato | Doppia offerta per la stella della Nazionale

Prossime avversarie in campo, Milan e Inter sono pronte a scontrarsi anche in sede di calciomercato. Entrambe vogliono il gioiello del club.

Reduci dalle vittorie ottenute nell’ultimo turno di campionato rispettivamente contro Parma e Lecce, Milan e Inter sono pronte ad affrontarsi, domenica alle 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza, in quello che sarà il Derby della Madonnina numero 242.

Appuntamento, quello valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, al quale le due formazioni arrivano con il chiaro scopo di ottenere l’intera posta in palio, necessaria per continuare a inseguire i rispettivi obiettivi: rientrare in zona Champions League per i rossoneri, tenere il passo del Napoli capolista per i nerazzurri.

Quello che andrà in scena domenica pomeriggio sarà quindi il terzo scontro stagionale tra le due formazioni dopo la gara d’andata di campionato giocata lo scorso 22 settembre e la finale di Supercoppa Italiana disputata a Riad lo scorso 6 gennaio.

Gare, queste, conclusesi con due affermazioni del Diavolo, il quale, reduce precedentemente da ben sei disfatte consecutive contro la Beneamata, punterà chiaramente al tris per regalarsi un’altra gioia nella stracittadina e per fare uno sgarbo ai cugini, impegnati, come detto, nella corsa al tricolore insieme al Napoli di Antonio Conte.

Il derby si gioca anche sul mercato: Inter e Milan interessate allo stesso profilo

Pronte, come detto, a sfidarsi domenica pomeriggio in quello che sarà il 242esimo Derby della Madonnina, Milan e Inter potrebbero presto sfidarsi in maniera molto accesa anche in sede di calciomercato per un giocatore che farebbe molto comodo tanto a Sergio Conceicao quanto a Simone Inzaghi.

Un giocatore, attualmente militante in Serie A, che, considerato pronto per il salto in una big del nostro campionato, potrebbe cambiare maglia negli ultimi giorni di mercato stando a quanto riferito da più parti in queste ore. Resta da capire se il cambio porterà il profilo in questione a vestire il rossonero del Diavolo o il nerazzurro del Biscione.

Milan e Inter su Ricci del Torino

Fiore all’occhiello del Torino di Paolo Vanoli, portatosi a più sei sulla zona retrocessione grazie al 2-0 interno rifilato al Cagliari venerdì scorso, Samuele Ricci potrebbe lasciare clamorosamente il capoluogo piemontese nelle prossime ore per vestire o la maglia rossonera del Milan o quella nerazzurra dell’Inter.

Stando a quanto riferito recentemente da Gianluigi Longari di Sportitalia, per il centrocampista del Toro sarebbe al momento in vantaggio la società di Gerry Cardinale che, interessatasi a lui già diversi mesi fa, potrebbe affondare il colpo nelle ultime ore di mercato. L’Inter, dal canto suo, potrebbe provare a inserirsi per mettere i bastoni tra le ruote ai cugini rossoneri. Vedremo quindi cosa accadrà da qui alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio.