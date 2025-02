TERREMOTO DI FINE MERCATO: lo volete, vendiamo anche lui | Milan distrutto in mille pezzi

Un calciatore dell’attuale rosa milanista ha diverse richieste e una di queste arriverebbe dal campionato spagnolo.

Secondo le tante voci che si rincorrono in queste ore, il Milan potrebbe e dovrebbe essere una delle squadre protagoniste negli ultimi giorni che ci dividono da qui a lunedì 3 febbraio, data in cui si chiuderà la sessione invernale di calciomercato.

Il club rossonero vuole migliorare la rosa a disposizione di Mister Sergio Conceicao, andando a coprire quei buchi che il tecnico portoghese pare aver individuato all’interno del suo organico. I rossoneri, infatti, dovranno decisamente fare meglio di così, soprattutto in campionato, se vorranno qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Fino a questo momento, poi, i dirigenti rossoneri sono riusciti a chiudere soltanto per l’arrivo dell’esperto difensore inglese, Kyle Walker che è arrivato a Milano, direttamente dal Manchester City, in prestito secco, ma con un riscatto fissato, in vista della prossima estate, sui 5 milioni di euro. Un acquisto di esperienza, carisma e leadership che andrà a prendere il ruolo da titolare sulla fascia destra di difesa.

Migliorata la retroguardia, però, Conceicao vorrebbe anche un rinforzo negli altri due ruoli e gli obiettivi di Furlani, Ibrahimovic e Moncada sono molto chiari e individuati già da tempo. Si tratta di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, per la mediana, e di Santiago Gimenez, attaccante del Feyenord, per l’attacco. Il tempo stringe e per ora manca l’accordo con i rispettivi club, ma il Milan continua a trattare.

Milan, mercato in uscita fin qui disastroso

Si può considerare un disastro, invece, la strategia dei dirigenti del Milan per quel che riguarda il mercato in uscita. Anche per un po’ di sfortuna, infatti, i rossoneri, a parte la risoluzione del contratto con Ballo Touré, non sono riusciti a completare alcuna cessione che sarebbe stata importante anche per introdurre cash propedeutico per perfezionare le entrate.

Sembravano fatte, per esempio, le cessioni di Okafor al Lipsia, il club tedesco ha rimandato indietro lo svizzero dopo le visite mediche, e di Emerson Royal che si è invece infortunato nella penultima gara del maxi-girone Champions League contro il Girona. L’ex Salisburgo è ancora nella lista dei partenti, insieme a Jovic e a Chukwueze.

Mercato Milan, Real Sociedad su Chukwueze

L’esterno nigeriano, infatti, nonostante il gol decisivo per la vittoria finale realizzato nella sfida contro il Parma di domenica scorsa, non sembra rientrare nei piani di Mister Conceicao. Arrivato poco più di un anno e mezzo fa per una cifra di circa 28 milioni di euro, complessiva di bonus, ora potrebbe partire a fronte di un’offerta di acquisto a titolo definitivo.

Dalla Spagna parlano di un interessamento da parte della Real Sociedad che vorrebbe riportare in Liga l’ex calciatore del Villareal. Il Milan per cederlo, come detto, accetterebbe solo offerte a titolo definitivo e si accontenterebbe anche di una cifra compresa tra i 13 e i 18 milioni di euro, considerando anche i bonus.