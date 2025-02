Darwin Nunez sbarca in Serie A: 60 milioni e l’accordo è fatto | Cambiano gli equilibri tra i top club

L’attaccante del Liverpool potrebbe lasciare i Reds al termine di questa stagione. Su di lui una big del nostro campionato.

Una sessione di mercato invernale mai vista dalle nostre parti che ha infiammato i sogni dei tifosi di alcune squadre del nostro campionato e sta facendo già vedere i suoi primissimi frutti. Vedremo al termine della stagione quali saranno state le strategie che più hanno pagato, ma intanto un primo bilancio, anche se molto sommario, può essere già fatto.

Ad essersi aggiudicato la palma della Regina del calciomercato invernale è stato sicuramente il Milan che ha portato a Milanello gente di valore, calciatori funzionali e campioni che stuzzicano le fantasie di tutti i tifosi. Kyle Walker a destra, Joao Felix a svariare su tutto il fronte offensivo e Santiago Gimenez in attacco, oltre che Bondo e Sottil, aumentano sicuramente di tanto il tasso tecnico di una rosa che non può più sbagliare.

Spetterà ora a Sergio Conceicao far rendere tutti al massimo e trovare il vestito tattico a questa squadra, ma soprattutto l’equilibrio in fase difensiva che, in questi mesi, è sempre mancato. Al netto dei grandi colpi del Milan, però, la squadra che ha speso di più nella finestra invernale è stato il Como che continua a regalare a Cesc Fabregas colpi di altissimo livello e dal nome altisonante.

Protagoniste del mercato di gennaio sono state assolutamente anche la Juventus e la Fiorentina. I viola si sono rafforzati portando a Firenze una vasta colonia italiana, molto giovane, che dà a Palladino tante opzioni, soprattutto dal centrocampo in avanti. Folorunsho, Fagioli, Zaniolo e Ndour, oltre che al difensore Pablo Mari, sono sicuramente calciatori che aiuteranno la Viola a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Mercato invernale, i grandi colpi di Milan e Juve

Per quel che riguarda la Juventus, invece, Cristiano Giuntoli ha provveduto a coprire le falle che si erano create durante la stagione a causa di gravi infortuni o erano state lasciate aperte dalle mancanze del mercato estivo. Kelly, Alberto Costa e Renato Veiga mettono a posto le cose nel reparto difensivo, ma è soprattutto il colpo Kolo Muani quello che sta facendo la differenza.

Il suo impatto con il calcio italiano è stato devastante e, mentre i tifosi della Juve se lo godono, Giuntoli sta cercando di trovare una soluzione che possa permettere al calciatore di restare in bianconero anche nella prossima stagione. L’ex ds del Napoli sta già discutendo con il PSG la possibilità di allungare il prestito per un altro anno, inserendo, però, questa volta, l’obbligo di riscatto.

Milan, ecco l’idea per quest’estate

Stessa soluzione che il Milan, Moncada e Ibrahimovic in primis, stanno cercando di trovare con il Chelsea per Joao Felix, calciatore che i rossoneri vorrebbero trattenere oltre questi sei mesi di prestito. Se la trattativa non dovesse andare in porto, però, il Diavolo, almeno secondo il quotidiano spagnolo Fichajes, avrebbe già pronto il piano di riserva.

Il Milan, infatti, secondo la fonte iberica summenzionata, sarebbe pronto ad offrire 60 milioni di euro al Liverpool per l’acquisto di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano che al Liverpool non sta avendo la fortuna che si aspettava e in estate dovrebbe cambiare aria.